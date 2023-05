El lado más personal de Corey Mylchreest, el rey Jorge III de 'Los Bridgerton' y nuevo rompecorazones de la serie

A Los Bridgerton solo le hizo falta una temporada para convertirse en un auténtico fenómeno de audiencia y consagrar al estrellato a sus protagonistas. En su primera entrega, el público cayó rendido a los encantos del Duque de Hastings, a quien daba vida Regé-Jean Page; en la segunda, el galán era Jonathan Bailey, quien enamoró a los espectadores con su papel de Anthony. Ahora, en La reina Carlota: una historia de Los Bridgerton, la precuela, los fans del universo creado por Shonda Rhimes no solo descubrirán el ascenso al trono de la monarca, sino también su historia de amor real con Jorge III, interpretado por Corey Mylchreest, un actor al que, tras verlo en pantalla, querrás saberlo todo sobre él.

Te contamos cuándo se estrena la séptima temporada de 'Outlander', dónde podrás verla y qué nos va a deparar

VER GALERÍA

Primeras imágenes de la historia de amor del príncipe Guillermo y Kate Middleton en 'The Crown'

El joven actor, nacido en Londres hace 25 años, es el encargado de acompañar en esta aventura a India Amarteifio, quien da vida a la reina Carlota en su juventud, en su edad adulta ya nos la presentaron en la serie madre a manos de la actriz Golda Rosheuvel. Para Corey este es un trabajo muy importante ya que se trata de su primer papel como protagonista.

VER GALERÍA

Debido a su juventud, el intérprete no tiene un gran bagaje en el mundo de la actuación todavía pero, a tenor de su gran capacidad interpretativa, le espera un futuro prometedor. Antes de obtener su papel como el rey Jorge en el romance histórico, Corey estudió en la Real Academia de Arte Dramático de Londres. Allí, fue desarrollando su talento y participó en diferentes producciones teatrales como Hamlet, Romeo o Julieta o Macbeth, entre otras, antes de recibir su licenciatura en Actuación en 2020.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

No será la primera vez que veamos su rostro en Netflix ya que formó parte de Sandmanl, serie fantástica en la que obtuvo un pequeño papel en 2022, dando vida a Adonis en un episodio. También ha participado en varios cortometrajes como Elevator Piich o Mars, en 2021.

VER GALERÍA

Además de la interpretación, Corey es un gran amante de la literatura, le encanta leer y también viajar. No es muy dado a las redes y hasta el año pasado no se abrió un perfil en el que no comparte imágenes personales, solo profesionales. Las 12 fotos con las que cuenta en su muro, no hacen más que destacar la pasión que el actor siente por su trabajo y lo ilusionado que se encuentra con su nuevo proyecto.

VER GALERÍA

Corey es muy celoso de su vida privada, aunque el intérprete tiene pareja, tal y como confirmó en una entrevista con Extra en la alfombra roja del estreno de La reina Carlota en Los Ángeles, fiel a su discreción no ha revelado su nombre ni ha compartido ninguna imagen junto a ella para preservar su intimidad y anonimato.

VER GALERÍA

Los Bridgerton tienen el don de convertir en un rompecorazones a nivel mundial a todos sus protagonistas masculinos. Al ser preguntado sobre si está listo para convertirse en uno de ellos, el joven bromeó diciendo que sí, pero luego continuó explicando a People que "no creo que haya necesidad de prepararse mentalmente para eso. ¿Quién sabe qué va a pasar?", dejando claro que no le importa la fama que pueda obtener, sino estar a la altura de las expectativas que hay sobre su trabajo,ya que, como ha asegurado a Extra su compañera India Amarteifio, es un hombre muy perfeccionista y "él es su peor crítico".

VER GALERÍA

Mostrando su lado más modesto, Corey quiso desviar la atención sobre la posibilidad de convertirse en galán de moda hacia su compañero Freddie Dennis, quien interpreta a Reynolds, el ayudante de cámara del joven rey Jorge. "Él es el verdadero rompecorazones de toda la producción", dijo a People.

VER GALERÍA

Dada la gran cantidad de donjuanes en el set, Corey Mylchreest cree que ese estatus es parte del juego de Los Bridgerton y que es algo que se debe al guion, a los directores y al resto del elenco. "Podrían poner a cualquiera en este papel y serían candidatos para cualquier tipo de cosa de hombre sexy que exista. Entonces, no siento la necesidad de prepararme para eso porque no creo que, necesariamente, llegue".

VER GALERÍA

Aunque ese es el convencimiento del actor, las dos temporadas anteriores de Los Bridgerton han demostrado lo contrario convirtiendo a Regé-Jean Page y a Jonathan Bailey en dos de los hombres más deseados del momento, haciendo suspirar a millones de personas en todo el mundo. Corey ha podido charlar con ellos para saber cómo lidiaron con la repentina fama que obtuvieron de la noche a la mañana. "Hablé con Regé en una fiesta y Jonathan ha sido encantador por teléfono. Y ambos me han dicho: 'No te preocupes'. Todo parece muy surrealista... Pero, quiero decir que Freddie será el objetivo mucho más que yo", explicaba, tratando de echar balones fuera a The Hollywood Reporter.

VER GALERÍA

Precisamente, Corey Mylchreest ha revelado que, antes de ser elegido para la serie, no había visto Los Bridgerton. Cuando le llamaron para las audiciones de La reina Carlota se le indicó que no viera la ficción para no influenciarse con el tono u otras actuaciones. Eso sí, cuando consiguió el papel, él y su novia se dieron un atracón con las dos temporadas de la exitosa serie de Netflix. Ahora está feliz de formar parte de este elenco y considera que "es un sueño hecho realidad, es un gran universo, un gran guión y un gran equipo, han sido de los mejores meses de mi vida".