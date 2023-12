'Los Bridgerton' ya tienen fecha de estreno para su tercera temporada y viene con polémica

Querido lector, ¿has echado de menos a Los Bridgerton?, pues no sufras más porque la espera ha terminado y, como si de la mismísima Lady Whistledown se tratase, te vamos a desvelar uno de los secretos mejor guardados: la fecha de estreno de la esperadísima tercera temporada de la serie de época de Netflix. Como novedad, y siguiendo el patrón utilizado con la última entrega de The Crown, los nuevos capítulos estarán divididos en dos tandas. Una noticia que ha generado cierta polémica entre una parte de los seguidores de la famosa ficción que no están muy contentos con esta decisión.

Los cuatro primeros episodios de la tercera temporada, que se centrará en la historia de amor entre Lady Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton), llegará a nuestras pantallas el próximo 16 de mayo, mientras que los capítulos finales se estrenarán con casi un mes de diferencia, el 13 de junio. El comunicado de prensa de la N roja presume de que la nueva entrega será "una entrada ultra sexy y lujosa" en la querida serie. Aún nos quedan unos meses para poder disfrutarla... ¡y las ganas van en aumento!

La serie sufrió un retraso en su fecha de estreno porque hubo que hacer un cambio en el guion, según informaba The Daily Mail. Al parecer, a Shonda Rhimes, productora de la ficción, no le gustaba el tono oscuro que estaba adoptando parte de la producción y solicitó que se reescribiera. Los Bridgerton necesitaban "volver a la diversión, por lo que tocaba realizar cambios, con los retrasos que esto conlleva", explicaba la fuente consultada.

En esta nueva entrega Penelope tendrá varios frentes abiertos además de comenzar su búsqueda de esposo y de su historia con su vecino. En el final de la segunda temporada, Eloise descubrió su doble identidad como Lady Whistledown, lo que supone un problema añadido para ella ya que podría traicionarla y descubrirla. ¿Conseguirá recuperar la amistad de la chica Bridgerton después de todo lo que ha sucedido?

Por otro lado, su intento por encontrar marido hace que se exponga mucho más y, tal vez, alguien podría percatarse de quien es en realidad. Sea como sea, su gran secreto está en peligro. La joven deberá utilizar su astucia e inteligencia para que su doble identidad no salga a la luz y, además, tendrá que hacerlo sola.

No podemos esperar para ver todo lo acontecido con nuestros propios ojos. Algo parecido a lo que le sucede a Nicola Coughlan, la protagonista de esta entrega, quien hace unos días admitía en una entrevista con Virgin Media Television sentirse "muy emocionada, sinceramente, no puedo esperar. Los fanáticos de Los Bridgerton son increíbles y están impacientes por la serie, y yo digo: 'Crees que estás impaciente, no tienes idea de lo impaciente que me siento yo por esto'".

Además, la intérprete de Derry Girls, de 36 años, aseguraba que "esta temporada es muy divertida, muy romántica, han incorporado muchos elementos de comedia romántica y, de nuevo, no es para verla con toda la familia... puedes sacar lo que quieras de ahí". Una información que ha hecho que crezcan aún más, si es que eso es posible, las ganas y las expectativas de lo que nos vamos a encontrar en los nuevos capítulos.

Qué nos depara la tercera temporada de Los Bridgerton

Después de escuchar a Colin Bridgerton hablando despectivamente de ella ante sus amigos, Penelope Featherington finalmente ha renunciado a su antiguo enamoramiento por él. La joven ha decidido que es hora de buscar marido, a ser posible, uno que le proporcione la suficiente independencia como para seguir con su doble vida como Lady Whistledown, alejada de su madre y sus hermanas. Pero, al carecer de confianza, los intentos de la joven en el mercado matrimonial fracasan estrepitosamente.

Mientras tanto, Colin ha regresado de sus viajes de verano con una nueva apariencia y un serio sentido de la arrogancia. No obstante, se entristece al darse cuenta de que Penelope. la única persona que siempre lo ha apreciado como era y era apoyo incondicional, le está dando la espalda. Ansioso por recuperar su amistad, el muchacho se ofrece a guiar a la chica en los caminos de la confianza para ayudarla a encontrar marido esta temporada.

Cuando sus lecciones comienzan a funcionar demasiado bien y a dar sus frutos, Colin debe discernir si sus sentimientos por Penelope son solo amistosos o si son más fuertes de lo que pensaba.

Lo que complica aún más la vida de Penelope es su ruptura con Eloise (Claudia Jessie), quien ha encontrado una nueva amiga en un lugar inesperado. Además, tantos compromisos sociales de la joven Featherington con la alta sociedad hace que sea aún más difícil para ella mantener en secreto a su alter ego: Lady Whistledown.