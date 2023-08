Te presentamos a las 4 estrellas que se incorporan a la nueva temporada de 'Los Bridgerton'

Hasta finales de año no podremos disfrutar de la ansiada tercera temporada de Los Bridgerton, aun sin fecha definitiva de estreno. Las ganas y la expectación por estos nuevos capítulos van en aumento y cada detalle que trasciende crea una doble sensación, por un lado, alivia la espera, y por otro, genera aún más interés por todo lo que va a acontecer en el universo creado por Shonda Rymes basado en las novelas de Julia Quinn. La ficción de época de Netflix volverá a centrarse en una épica historia de amor, en este caso en la de Colin Bridgerton y Penelope Featherington, que estará rodeada de chismes escandalosos, vestidos de ensueño, bailes de la alta sociedad y que también tendrá nuevas caras a las que les vamos a poner nombre para que no te pierdas nada de tu serie favorita.

El lado más personal de Corey Mylchreest, el rey Jorge III de 'Los Bridgerton' y nuevo rompecorazones de la serie

¿Cómo serán los nuevos capítulos de 'Emily en París'? De la Ciudad del Amor a la Ciudad Eterna

La primera de estas nuevas estrellas es Daniel Francis. El actor británico, de 45 años, dará vida a Marcus Anderson. Un hombre capaz de iluminar una habitación solo con su presencia. Se trata de un caballero con gran apariencia y carisma que despertará sentimientos encontrados en las matriarcas de la alta sociedad, atrayendo la atención de unas y la ira y la desconfianza de otras, a las que sacará de quicio. Está claro que se trata de un personaje que no dejará a nadie indiferente.

Daniel Francis era un chico tímido en su juventud, por lo que entró en el proyecto Pyramid Youth de Clapham, en Londres, un grupo para el desarrollo de adolescentes y fue ahí donde descubrió el mundo de la actuación. Más tarde se formó en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres (LAMDA). El intérprete consiguió su primer papel importante en la pequeña pantalla poniéndose en los zapatos del sargento Carl Haleford en el drama de guerra Homefront, en 2012. Ese mismo año daría su salto al cine con Chicas rápidas y Blackta. Aunque su cara te sonara por títulos como Érase una vez, Liaison, junto a Vincent Cassel y Eva Green, o Quédate a mi lado, una de las series más adictivas de Netflix.

El actor Sam Phillips encarnará el papel de Lord Delbing en la tercera temporada. Un hombre con intereses poco convencionales y unos gustos bastante excéntricos al que no le faltarán pretendientas gracias al título nobiliario que posee y a su abultada cuenta corriente. En lo que respecta al artista, de 39 años, ya está habituado a las series de época ya que el intérprete formó parte The Crown en las temporadas tres y cuatro metiéndose en la piel del caballerizo real de Isabel II. También ha participado en otras series como This England y Grantchester.

James Phoon, de 29 años, será Harry Dankworth, un muchacho que no destaca por su inteligencia, ingenio, ni educación, algo que suple con su buen porte. El artista ha participado en series como Dodo y Wreck, donde daba vida a Hamish Campbell, pero ahora encara su primer gran papel en la exitosa serie de Netflix. Además de intérprete, James es un consumado actor de doblaje que ha dado voz a personajes tanto en series de televisión animadas para niños y adultos como en videojuegos.

Al artista le gusta publicar imágenes de sus viajes, de aventuras con amigos y fotos detrás de cámara o escena de sus producciones teatrales y en la pantalla. Dado el secretismo que rodea la serie, no ha subido ninguna instantánea sobre el rodaje de Los Bridgerton, pero sí de su participación en la obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child, por los aires como Peter Pan o transformándose en Drag. James comparte su vida desde hace cuatro años con el también actor Rupert Henderson.

Aunque el personaje de Francesca Bridgerton no es nuevo, si se va a ver un poco diferente en esta nueva entrega. Esto se debe a que, tras la salida de Ruby Stokes, quien la ha interpretado en la primera y segunda temporada, para protagonizar el papel principal en la serie Lockwood & Co, los responsables de la exitosa producción de Netflix la han sustituido por Hannah Dodd que, desde ahora, dará vida a la joven. Ya hemos podido disfrutar del talento de la actriz en Anatomía de un escándalo, también en la citada plataforma digital, junto a Sienna Miller, Rupert Friend y Michelle Dockery.

¿De qué trata la tercera temporada de Los Bridgeton?

Esta entrega se centra en la historia de amor entre Penelope Featherington y Colin Bridgerton, papeles interpretados por Nicola Coughlan y Luke Newton. La joven decide olvidar el amor no correspondido de Colin, pero no tiene suerte en su intento de encontrar un marido honesto, que la quiera y que le brinde la suficiente independencia como para continuar con su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y hermanas.

Por su parte, Colin vuelve de sus viajes veraniegos en plan fanfarrón. Al principio, al tercero de los varones Bridgerton le cuesta ver como la persona que siempre le ha apoyado se muestra fria y distante con él. Cabe recordar que, en el final de la pasada temporada, Penelope escuchó como el hombre del que estaba enamorada hablaba de manera despectiva sobre ella delante de sus amigos, de ahí su actitud hacia él. Desesperado por recuperar su relación, el joven no dudará en echarle una mano a su amiga para ayudarla a encontrar pareja. Eso sí, en plena faena se dará cuenta de que los sentimientos que tiene hacia su vecina podrían ser algo más que una simple amistad.