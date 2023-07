Lo que sabemos de la cuarta temporada ¿Cómo serán los nuevos capítulos de 'Emily en París'? De la Ciudad del Amor a la Ciudad Eterna Habrá muchos giros inesperados, pero no faltarán diversión, moda y drama

Emily in Paris es una de las series más esperadas de la temporada y, aunque aún no tiene fecha de estreno, parece que nos vamos acercando. O, al menos, es lo que queremos pensar gracias a las pequeñas píldoras que nos ha dado su protagonista Lily Collins sobre lo que nos deparará esta cuarta temporada que, al parecer, vendrá cargada de "giros inesperados", nuevas historias y la evolución de sus personajes, según ha desvelado la artista en un vídeo que ha compartido Netflix en Tudum 2023, el evento mundial para fans de la plataforma de streaming que se ha celebrado este año en Brasil.

"Tenemos ganas de que llegue la temporada 4 de Emily en París y saber lo que ocurre con Emily", ha comenzado diciendo la actriz, de 34 años, y no podemos estar más de acuerdo con ella. El capítulo final de la tercera entrega dejó la ficción en su punto álgido con un embarazo inesperado, una ruptura y una romántica confesión de amor y nos morimos de ganas por saber cuál será el desenlace de los hechos.

Todos los protagonistas Emily, Alfie (Lucien Laviscount), Gabriel (Lucas Bravo), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Mindy (Ashley Park) y Camille (Camille Razat) acabaron con diferentes problemas que cada uno tendrá que ir resolviendo en lo que está por llegar. "La última temporada acabó de una forma dramática. Y...¡sorpresa! La cosa no acaba ahí. Pasaron muchas cosas y necesitamos respuestas", ha afirmado.

En estos nuevos capítulos conoceremos si Gabriel consigue su ansiada estrella Michelin o si Mindi y su grupo van a Eurovisión. En cuanto a la parte sentimental, descubriremos si el corazón de Alfie ha sanado tras su dolorosa ruptura, además de saber si a Sylvie le durará el amor. También, como no, daremos respuesta a la pregunta que más se hacen los seguidores: ¿Emily y el atractivo chef por fin estarán juntos?. De momento, tendremos que esperar para conocer más sobre el final de esta y otras historias.

Lo que sí nos ha avanzado la protagonista de Cazadores de sombras: ciudad de hueso es que todo dará un cambio radical en los acontecimientos, empezando porque Emily abandonará la ciudad bañada por el Sena para embarcarse en una nueva aventura. Y no, no volverá a Chicago, sino que elegirá un destino mucho más atractivo: Roma. "Aunque el corazón de Emily siempre será fiel a París, su vida da unos giros inesperados esta temporada. No se sorprendan si se va de vacaciones a Roma", ha desvelado la intérprete de Blancanieves.

Aunque cambiará de escenario y se mudará de la ciudad del amor a la eterna, Lily ha asegurado que la serie tendrá "más diversión, más moda y, por supuesto, más drama". Todavía no se conocen muchos más detalles sobre la nueva temporada, pero este significativo cambio nos hace plantearnos si también modificará su característico estilo de vestir, y volverá a marcar tendencia ahora con sus estilismos italianos, pero, sobre todo, lo que queremos saber es qué aventuras le deparará el país transalpino y si estará acompañada por sus amigos franceses o aparecerán nuevos personajes en este periplo.

"Ojalá pudiera contar más, pero tendréis que esperar para descubrirlo", ha confesado Collins. Sinceramente, ¡no vemos el momento de poder hacerlo! La segunda y la tercera temporada se estrenaron en la época navideña por lo que, si siguieran con esa tradición, quizá también este año Papá noel nos traiga de regalo las nuevas andanzas de Emily Cooper.