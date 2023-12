Nicola Coughlan, estrella de 'Los Bridgerton', desvela jugosos detalles de la nueva temporada

Los Bridgerton se ha convertido en una de las series más esperadas del momento. Aunque el estreno de su tercera temporada estaba previsto para finales de 2023, finalmente, no llegará a nuestras a pantallas hasta el próximo año, aún sin fecha definitiva. Si los seguidores de la ficción de época están nerviosos con el regreso de esta popular producción de Netflix, hay alguien que ha afirmado sentirse todavía más ansiosa que ellos: Nicola Coughlan, la actriz que da vida a Penelope Featherington, quien está a punto de convertirse en la protagonista principal de esta nueva entrega que se centra en su romance con Colin Bridgerton.

"Estoy muy emocionada, sinceramente, no puedo esperar. Los fanáticos de Los Bridgerton son increíbles y están impacientes por la serie, y yo digo: 'Crees que estás impaciente, no tienes idea de lo impaciente que me siento yo por esto', pero, finalmente saldrá en 2024", ha explicado la actriz a Virgin Media Televisión. La protagonista de Derry Girls, de 36 años, ha reconocido lo feliz que se siente con este trabajo puesto que "ha sido una de las mejores experiencias que he tenido".

Nicola ha hablado sobre cómo ha sido compartir pantalla con Luke Newton, Colin en la ficción, con el que además mantiene una relación de amistad en la vida real. "Mi interés amoroso en la serie es maravilloso. Me mejoraron la peluca, como puedes ver, y fue un verdadero placer", ha asegurado con una sonrisa.

Pero no solo ha desvelado cómo fue trabajar junto a su compañero, sino que también ha destapado algunos jugosos detalles de lo que podemos esperar en estos nuevos capítulos. "Esta temporada es muy divertida, muy romántica, han incorporado muchos elementos de comedia romántica y, de nuevo, no es para verla con toda la familia... puedes sacar lo que quieras de ahí", ha contado la intérprete de Barbie.

La artista, que también es Lady Whistledown en la serie, se ha referido además a las ya famosas escenas subidas de tono que caracterizan a Los Bridgerton y ha narrado con humor cómo ha afrontado la grabación de sus tomas románticas. "¡Fue aterrador!", ha señalado.

Entre los motivos que ha esgrimido, ha explicado que "soy una mujer irlandesa, cualquier mujer irlandesa se sentiría medio mortificada y diría: ¡no puedo! Entonces pensé: 'ese es mi trabajo, así que será mejor que me acostumbre'. Tenía un gran compañero en esto, fue aterrador pero realmente liberador, honestamente, amé cada segundo. Solo quiero que la gente lo vea ya, ¡ahora está más cerca que nunca!" , ha aseverado ansiosa por compartir el resultado con su legión de fans.

Nicola Coughlan no ha sido la única protagonista de la serie que ha hablado sobre los esperados nuevos episodios. Adjoa Andoh, quien se mete en la piel de Lady Danbury, fue la primera en desvelar que la tercera temporada vería la luz en 2024, afirmando que, tras una larga espera, la expectación va a "crecer y crecer", pero dejando claro que el resultado no va defraudar a los seguidores. "La gente se sentirá muy satisfecha", así se lo desvelaba a HELLO! en los premios Pride of Britain el pasado mes de octubre.

La protagonista de La Reina Carlota, de 60 años, daba algunas pistas más sobre lo que veremos muy pronto en nuestras pantallas. "Vamos a tener algo de Colin y Penelope. Vamos a tener algo de acción de Lady Whistledown. Vamos a tener algunos tira y afloja de Lady Danbury. Más intriga, más romance, más trajes fabulosos, ubicaciones y un poco de picante, por supuesto. Si te gusta el programa, tendrás más de lo mismo pero a lo grande esta temporada", apuntaba.

¿De qué trata la tercera entrega de Los Bridgeton?

Estos nuevos capítulos se centran en la historia de amor entre Penelope Featherington y Colin Bridgerton. La joven decide olvidar el amor no correspondido del hermano de su amiga, pero no tiene suerte en su intento de encontrar un marido honesto, que la quiera y que le brinde la suficiente independencia como para continuar con su doble vida como Lady Whistledown, lejos de su madre y hermanas.

Por su parte, Colin vuelve de sus viajes veraniegos en plan fanfarrón. Al principio, al tercero de los varones Bridgerton le cuesta ver como la persona que siempre le ha apoyado se muestra fria y distante con él. Cabe recordar que, en el final de la pasada temporada, Penelope escuchó como el hombre del que estaba enamorada hablaba de manera despectiva sobre ella delante de sus amigos, de ahí su actitud hacia él.

Desesperado por recuperar su relación, el joven no dudará en echarle una mano a su amiga para ayudarla a encontrar pareja. Eso sí, en plena faena se dará cuenta de que los sentimientos que tiene hacia su vecina podrían ser algo más que una simple amistad.