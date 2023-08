Bessie Carter, estrella de 'Los Bridgerton', se sincera sobre su experiencia tras abandonar el alcohol hace cinco años

Nada más estrenarse, el día de Navidad de 2020, Los Bridgerton se convirtieron en un auténtico fenómeno que lanzó al estrellato a todos sus protagonistas. Desde ese momento, sus pasos son seguidos por sus millones de fans que ponen sus cinco sentidos en todo lo que hacen sus ídolos. Por esa razón, sabiendo el impacto que sus palabras pueden tener para ayudar y concienciar, una de sus actrices, Bessie Carter, ha querido sincerarse y hablar del duro viaje que ha atravesado para conseguir llevar cinco años sin consumir alcohol.

La actriz, de 29 años, que da vida a Prudence Featherington en el exitoso drama de época de Netflix, ha narrado su experiencia, desde cómo comenzó a beber a cómo ha conseguido superar esta adicción. En un ejercicio de sinceridad y a corazón abierto, la intérprete ha escrito un artículo en JOMO Club relatando cómo ha sido el camino que ha tenido que transitar para recuperarse de su problema.

Bessie ha comenzado su texto explicando cómo se ve normal que los jóvenes comiencen sus noches de fiesta bebiendo sin ser conscientes del peligro que eso puede tener. "Era normal que un viernes por la noche comenzara bebiendo cervezas en el jardín de un pub y terminara con visiones borrosas de cigarrillos interminables", ha descrito. Por ser algo que hace la mayoría, se toma como algo usual por lo que "todas estas noches simplemente se convertirían en anécdotas divertidas al día siguiente con mensajes de texto a tus amigos, mientras estás acurrucado y solo en tu sofá con comida para llevar", ha descrito la intérprete de La gran mentira, asegurando además que te hacen pensar que "si es divertido, no puede ser triste".

Bessie, hija de los queridos actores Jim Carter, conocido por su papel como mayordomo en Downton Abbey, e Imelda Staunton, que ha encarnado entre otros muchos papeles a la Reina Isabel II en The Crown, ha proseguido poniendo el énfasis en que nunca cuestionamos que esas sustancias son adictivas, solo nos dejamos llevar porque se ve "normal" y considera que lo hacemos porque "nos hacen sentir que formamos parte de algo", de hecho, ha afirmado que incluso parecía que "el problema lo tenías tú si intentabas parar".

La intérprete de Los Miserables ha hecho hincapié en que vivimos en una sociedad en la que nos animan a que, tanto las alegrías como las penas se celebran o se superan con una copa que te ayuda a evadirte, sin ser conscientes de lo que eso puede llegar a suponer. "¡Así que todos esos sentimientos que estabas evitando, se intensifican y te hacen sentir mucho peor que si los hubieras enfrentado!", ha asegurado, culpabilizando de ello a la industria del alcohol.

En su sincera carta, Bessie ha compartido también cómo ha cambiado su vida desde que buscó ayuda y dejó de beber. "Empecé la terapia EDMR -Desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, una técnica de psicoterapia interactiva utilizada para aliviar el estrés psicológico- para superar mis problemas de baja autoestima que el alcohol solo intensificó", ha reconocido. La joven se centró en prestar atención sobre qué y a quién necesitaba en su vida. Rápidamente, vio que los amigos que solo estaban cerca "para pasar el rato si había una copa de por medio" se fueron alejando y que sus gustos culinarios también cambiaron, ya no recurría a la comida basura sino que volvía a tener antojo de "comida sana".

Además, la actriz ha añadido que "dejé de fumar. Leí más libros. Valoré las noches en casa porque aprendí que contribuían a que al día siguiente me sintiera absolutamente increíble". Bessie se siente orgullosa del camino que ha recorrido y ha confesado que "finalmente, estaba redescubriendo a la persona auténtica, divertida, creativa y poderosa que era antes de que las 'normas' sociales me emboscaran con una droga que debería ser ilegal. Y déjame decirte... Nunca he sido más feliz".

Con este escrito, Bessie ha aportado su granito de arena y considera "emocionante" que personas como Tom Holland, Ed Sheeran y Florence Welch también hayan hablado de lo brillantes que son sus vidas sin alcohol puesto que, bajo su punto de vista, "parece que se está convirtiendo en la corriente principal". Para finalizar, ha dejado un importante mensaje y cuáles son sus intenciones en este sentido afirmando que, al igual que ellos, "continuaré tratando de convencer a la gente de lo que yo y otros no bebedores sabemos que es cierto... que la vida sin alcohol es diez veces mejor que la vida que crees que estás viviendo".

Mientras sigue ayudando con su experiencia y predicando con el ejemplo, la artista volverá a repetir su papel como Prudence Featherington en la tercera temporada de Los Bridgerton que, en esta entrega, se centrará en la historia de amor de su hermana en pantalla, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton).