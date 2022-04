¿Qué une a 'The Crown', 'Downton Abbey' y 'Los Bridgerton'? Esta familia de cine

Imelda Staunton, la nueva estrella de The Crown que se me meterá en la piel de la reina Isabel II en la quinta temporada de la ficción histórica, no solo puede presumir de tener un gran talento interpretativo, sino también de tener una familia de cine que rezuma talento por los cuatro costados. La protagonista de El secreto de Vera Drake está casada con el también actor, Jim Carter, el inolvidable mayordomo de Downton Abbey, con quien ha compartido set de grabación en la continuación de la versión cinematográfica de esta aclamada ficción británica. La pareja lleva casada desde 1983 y tienen una hija, Bessie, y parece ser que es algo genético, porque las dotes como actriz de su hija Bessie tampoco van a la zaga de los de sus padres ya que es una de las protagonistas de una de las series del momento Los Bridgerton. El matrimonio asistieron orgullosos y felices al estreno de Downton Abbey: Una nueva era.

Bessie Carter, de 28 años, interpreta el papel de Prudence Featherington en la exitosa producción de Netflix, algo ante lo que su madre no puede ocultar su satisfacción. "Creo que Los Bridgerton son sexis", ha asegurado Imelda Staunton a los medios desplegados en la alfombra roja durante la premier de su película. Considera que la serie en la que trabaja su hija "es una versión diferente, tiene que serlo. Lo que han hecho es extraordinario... Creo que Los Bridgerton es un drama de época para hoy y Downton todavía está encerrado en los programas que estábamos haciendo hace diez años. Downton comenzó diez , hace quince años", ha afirmado.

La actriz ha compartido proyecto con su marido en Downton Abbey: Una nueva era. Jim Carter vuelve a encarnar al señor Carson en la ficción histórica mientras que Imelda, de 66 años, da vida a Maud Bagshaw, una de las damas de compañía de la reina María. Al ser preguntada sobre cómo es trabajar junto a su esposo la intérprete lo tiene claro. "¡Es mejor que vivir con él! Es encantador poder ir a trabajar, nos lo pasamos muy bien en casa, nos lo pasamos muy bien en el trabajo", ha explicado divertida. Grabar con un director con el que ya lo habían hecho ambos para la actriz "fue una ventaja adicional. En ese momento, todos hemos pasado por lo que hemos pasado, y tenemos que ir a Francia... el equipo trabajó muy duro. Estuvieron con mascarillas todo el tiempo, estaban cocidos. ¡Mi enhorabuena a todos ellos!".

Imelda Staunton está travesando un dulce momento profesional, la actriz no para ya que también interpretará a Isabel II en la quinta y última temporada de The Crown. Hablando en La Hora de la Mujer sobre el desafío que supone meterse en la piel de la monarca Imelda dijo: "Creo que mi reto extra, como si me hiciera falta uno más, es que estoy interpretando a la reina que más conocemos. Con Claire Foy, era casi historia y ahora estoy interpretando un papel en el que la gente podría decir "ella no hace eso", "ella no es así", y esa es mi bête noire (bestia negra) personal".

