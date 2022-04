Sean Penn se divorcia por tercera vez aunque asegura seguir enamorado de su ya exmujer, Leila George

Dicen eso de que a la tercera va la vencida, pero no siempre es así, si no, que se lo digan a Sean Penn, que ha puesto fin oficialmente a su tercer matrimonio, aunque parece no estar muy acuerdo. Un juez de Los Ángeles ha firmado definitivamente el divorcio del actor, de 61 años, y de la artista Leila George, de 30. Tras cuatro años de relación, la pareja se casó en julio del 2020. Tan solo 15 meses después de convertirse en marido y mujer, solicitaron su separación en octubre del pasado año y ahora el juez ha ratificado el divorcio. Era la primera vez que la actriz de The Kid pasaba por el altar, no así para el protagonista de Yo soy Sam, quien estuvo anteriormente casado con la cantante Madonna y con la intérprete Robin Wrigth.

Aunque llevan seis meses separados, Sean sigue declarando estar enamorado de la que ya es su exmujer. Hace un par de semanas el actor confesaba en una entrevista en Hollywood Authentic, que la seguía queriendo, que se había equivocado en su relación y que sus malas prácticas habían provocado el divorcio. Hay una mujer de la que estoy muy enamorado, Leila George, a la que ahora veo a diario, porque estropeé nuestro matrimonio. Técnicamente, estuvimos casados durante un año, pero durante cinco fui un tipo muy descuidado, irresponsable", admitía. "No es que la engañara ni ninguna de esas cosas obvias, pero me permití a mi mismo pensar que mi posición en muchos otros aspectos era muy importante, y eso incluía estar totalmente deprimido o hundirme en el alcohol y los somníferos hasta las once de la mañana, o ver las noticias en la época de Trump, o simplemente desaparecer", narraba.

Además, en la citada publicación aseguraba que la intérprete era "una joven preciosa, increíblemente amable, imaginativa y talentosa que se ha casado con un hombre bastante mayor que ella". Y añadía que "no es buen plan que cuando se levante de una noche de sueño tranquilo su marido esté en el sofá, despierto desde las cuatro de la mañana, mirando toda la basura que pasa en el mundo y que haya decidido que las 10.30 de la mañana es una hora estupenda para tomarse un vodka con tónica doble y un somnífero y que diga: "Buenos días, cariño, voy a estar en esto unas horas y a olvidarme de toda esta mierda". Lógicamente, a una mujer como la que describo no le gusta eso".

Sean Penn aseguraba además que Leila George era "la mejor amiga que tenía en el mundo entero" y la persona más inspiradora y con mayor influencia de su vida, más allá de sus hijos. También contó que había logrado dejar atrás su ansiedad por estar permanentemente informado y que, cuando estaba con ella, lograba desconectar del teléfono.

Sean Penn y Leila George empezaron a salir hace casi seis años, en 2016, poco después de que el actor acabara su relación con la actriz y modelo Charlize Theron, con la que estuvo cerca de dos años. Grabaron juntos un audiolibro y poco después se les vio en actitud cariñosa y besándose en una playa de Hawai. La pareja siempre ha vivido su amor de manera discreta, apenas han acudido a actos públicos juntos y tampoco trascendieron imágenes de su boda. Un enlace que se celebró en verano de 2020 en una ceremonia íntima en la que el oficiante ejerció a través de una videollamada y donde solo estuvieron presentes un hermano de la novia y los dos hijos del novio.

La noticia del "Sí, quiero" salió a la luz gracias a medios especializados en cine como The Hollywood Reporter y a algún amigo que publicó alguna instantánea de sus alianzas con el pie de foto: "presentamos al matrimonio Penn". Josh Brolin, quien coprotagonizo junto al novio en la película Milk, también les mostró sus mejores deseos en un mensaje efímero: "Feliz boda tortolitos. Nuestros saludos a un hermoso matrimonio. Sean y Leila", decía entonces. Tras haber soliticitado su divorcio en octubre, estos meses se ha seguido viendo juntos a la pareja. Los fotógrafos pudieron captar una instantánea de ambos en una fiesta en Miami en diciembre y en la celebración del Año Nuevo en Australia, en enero.

Los otros dos "Sí, quiero" del actor

Este es el tercer matrimonio fallido para Sean Penn, que inició su carrera actor con una breve aparición en La casa de la pradera. La primera vez que dio el "sí, quiero" fue en 1985 a Madonna, con la que formó una de las parejas más mediáticas. Estuvieron juntos cuatro años marcados por la polémica y alegaron diferencias irreconciliables para poner punto y final a su romance. A pesar de esto, actualmente sienten un gran cariño el uno por el otro. El amor volvió a llamar a su puerta y en 1996 se casó con Robin Wright, con quien tiene dos hijos, Dylan, de 31 años, y Hopper, de 28. Los altibajos marcaron este matrimonio, que acabó a finales de 2007. Cinco meses después se dieron una segunda oportunidad, pero el director de Hacia rutas salvajes volvió a solicitar el divorcio en abril 2009, para luego retractarse al mes. Sin embargo, ese verano fue la protagonista de La princesa prometida quien tomó la iniciativa de separarse. En 2013 comenzaba un romance comenzó un romance con Charlize Theron, una historia de amor que solo duró un año y medio, hasta 2015.

