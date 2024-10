Olivia Munn muestra orgullosa las cicatrices que le ha dejado el cáncer

Olivia Munn ha mostrado con orgullo las cicatrices de su lucha contra el cáncer en la nueva campaña de la marca de Kim Kardashian. La actriz conmovía a sus seguidores con un poderoso mensaje de apoyo a todas las mujeres que han sufrido esta enfermedad. En una serie de imágenes que destacan su belleza y valentía, la actriz revela una faceta nunca antes vista al lucir con orgullo las marcas de su mastectomía. “En medio de esta última campaña, decidí que estaba cansada de sentirme insegura por mi mastectomía. Cada marca que la vida ha dejado en mi cuerpo es prueba de lo duro que luché”, escribió Olivia.

© oliviamunn

© skims

Aunque inicialmente pensó en cubrir sus cicatrices, Olivia cambió de opinión en un momento de reflexión durante la sesión de fotos. “Después de mi primera toma, me estaba cambiando y mi maquilladora me estaba retocando mis cicatrices. Y entonces me golpeó, después de que ella tocara una cicatriz que aún no he aprendido a amar del todo”, compartió la actriz. Con esta reflexión, decidió que mostrarlas era una oportunidad para conectar con otras mujeres: "Quiero no solo aceptar mis cicatrices, sino mostrarles a otras mujeres que también las tienen que no hay nada de qué avergonzarse”.

© skims

“Cuando miro las cicatrices, o mi pecho, o cómo la ropa me queda de otra manera, siento mucha gratitud. La forma en que luce mi cuerpo es solo una representación de lo duro que luché”, compartió. Este acto de valentía llega en un momento significativo para Olivia, quien ha estado compartiendo su proceso de sanación en redes sociales desde el diagnóstico. “Espero que al compartir esto, ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio camino”, comentó en mayo, cuando reveló su enfermedad.

© oliviamunn

© skims

La sesión de fotos es parte de una colaboración especial por el Mes de la concientización sobre el cáncer de mama. En esta ocasión, la marca ha anunciado que donará un porcentaje de sus ventas a la organización Susan G. Komen, una causa muy importante para Olivia. “Es realmente significativo formar parte de una iniciativa que apoya la investigación y ayuda a innumerables personas afectadas por el cáncer de mama”, ha declarado agradecida. Con su mensaje, Olivia busca transmitir fortaleza y aliento para otras mujeres que hayan pasado por lo mismo que ella. “Espero que otras mujeres que han estado acomplejadas por sus cicatrices vean estas fotos y sientan todo el amor que les envío”, ha expresado, recordando su propio proceso de aceptación y la importancia de dar visibilidad a las cicatrices.

© oliviamunn

© oliviamunn

Su proceso con el cáncer

El camino de Olivia Munn no ha sido sencillo. Su diagnóstico llegó en abril de 2024: cáncer de mama bilateral. Desde entonces, Olivia ha pasado por una doble mastectomía y múltiples tratamientos, sin mencionar una reciente cirugía de histerectomía parcial, todo mientras luchaba por mantenerse fuerte junto a su familia y seguir adelante por sus hijos. Ahora, su testimonio se ha convertido en un emblema de empoderamiento femenino, inspirando a mujeres de todo el mundo a aceptar y valorar cada marca como símbolo de lucha y resiliencia.

© oliviamunn