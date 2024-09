Olivia Munn comparte emocionada nuevas imágenes de su recién nacida tras haber sido madre por gestación subrogada

Se podría decir que Olivia Munn está en una nube. Este mes de septiembre, la actriz estadounidense, de 44 años, ha sido mamá por segunda vez de una niña llamada Mei June Mulaney. La artista ya está en casa con su pequeña y ha compartido algunas instantáneas de cómo están siendo estos primeros días junto a ella.

Unas imágenes en las que se puede ver a la bebé, que tiene el cabello muy oscuro y está arropada en una mantita blanca, durmiendo plácidamente en los brazos de su orgullosa mamá. “No me puedo creer que esté aquí”, ha escrito la intérprete, a la cual no se le borra la sonrisa de la cara ni un instante.

© oliviamunn

Eso sí, la tarea de dormir no ha sido sencilla para Mei June, ya que su abuela, su padre y su hermano estaban haciendo algunos ruidos, tal y como ha comentado en tono de humor la estrella de Magic Mike. “Les he pedido a mi madre y a John que estuvieran en silencio por un minuto para escuchar la respiración de Mei, pero tenían un caramelo nuevo y tenían que abrirlo ya”.

La niña, cuyo nombre significa ‘ciruela’ en chino’, nació el pasado 14 de septiembre por gestación subrogada. Hay que recordar que la protagonista de El Depredador sufrió varias complicaciones de salud el año pasado, cuando fue diagnosticada de un tipo de cáncer de mama muy agresivo por el que tuvo que ser operada hasta en cuatro ocasiones, además de ser sometida a una histerectomía.

© oliviamunn

“Sentí muchas cosas por no poder gestar a mi hija. Cuando conocí a nuestra gestante, hablamos de madre a madre. Me mostró tanta compresión que supe que había encontrado un ángel en la vida real. No puedo expresar lo agradecida que me siento porque haya cuidado de nuestra hija durante nueve meses”, confesó con gratitud Olivia sobre la mujer que había hecho posible que su deseo de ser madre de nuevo se hiciera realidad.

© Getty Images

Sin duda, la pequeña Mei June es un rayo de luz para Olivia y su marido John Mulaney, cómico y guionista de Saturday Night Live, tras esta delicada época. La pareja se conoció en la boda de unos amigos en común, pero no fue hasta 2021, cuando el humorista se separó de Annamarie Tendler, cuando se hizo oficial su noviazgo.

© oliviamunn

Juntos han dado la bienvenida al pequeño Malcom, que el próximo mes de diciembre cumplirá tres años ya convertido en hermano mayor. Su primogénito también tuvo un papel esencial en el enlace de sus padres, una sencilla y discreta boda, tan solo acudió el niño y un testigo, que tuvo lugar en la casa que el matrimonio tiene en la ciudad de Nueva York en julio.