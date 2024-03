Olivia Munn desvela que se ha enfrentado a un cáncer tan solo tres días después de aparecer en los Oscar

El domingo Olivia Munn acudió a la alfombra roja de los premios Oscar junto a su marido John Mulaney, con el que también estuvo en las fiestas posteriores. Nada hacía presagiar que detrás de esa enorme sonrisa y de la energía con la que llegó al Dolby Theatre se escondía una etapa complicada marcada por la enfermedad. Tres días después de su aparición pública, la actriz ha desvelado que en 2023 le diagnosticaron cáncer de mama y que ahora ha dado el paso de compartir el diagnóstico porque espera ayudar a otros pacientes a encontrar "consuelo, inspiración y apoyo en su propio camino".

La actriz, que ha participado en títulos como Iron Man, X-Men: Apocalipsis y Ocean's 8: Las estafadoras ha dado los detalles de este proceso que comenzó en abril de 2023, cuando le detectaron un tumor maligno por el que ha tenido que ser operada cuatro veces. "He pasado tantos días en cama que ni siquiera llevo la cuenta y he aprendido más sobre el cáncer, su tratamiento y las hormonas de lo que nunca hubiera imaginado. Sorprendentemente, solo he llorado dos veces. Supongo que no he sentido que hubiera tiempo para llorar. Me he concentrado y he dejado de lado cualquier emoción que pudiera interferir en mi capacidad de mantener la lucidez", ha narrado sobre la entereza con la que ha vivido este proceso.

La actriz, que tuvo un romance con Álex González, ha contado que la enfermedad fue completamente inesperada ya que dos meses antes del diagnóstico se hizo una prueba genética "que comprueba si tienes 90 genes de cáncer diferentes" y dio "negativo en todos". A la vez su hermana Sara se sometió a las mismas pruebas y el resultado fue idéntico, una buena noticia que celebraron mediante una llamada de teléfono. "Ese mismo invierno también me hice una mamografía normal", ha añadido.

Tenía pautada la siguiente prueba en doce meses, pero su ginecóloga, la doctora Thaïs Aliabadi a la que se refiere como su ángel de la guarda, quiso "calcular mi puntuación de riesgo de cáncer de mama y el hecho de que lo hiciera me salvó la vida". Comenta Olivia que la médica tuvo en cuenta diferentes factores y concluyó que su riesgo era del 37%, porcentaje por el que la mandó a hacerse una resonancia magnética y una ecografía que arrojó el siguiente resultado: "Tenía cáncer Luminal B en ambos pechos, un cáncer agresivo que avanza rápidamente".

Al mes siguiente se sometió a una "mastectomía doble" que duró diez horas. Y aunque reconoce que pasó de sentirse completamente bien a despertarse en la cama del hospital, se siente afortunada de que el cáncer fuese detectado "con tiempo suficiente para que tuviera opciones". Por eso anima al resto de mujeres a someterse a revisiones periódicas y a hablar con sus ginecólogos para evaluar sus situaciones personales teniendo en cuenta variantes como la edad y los antecedentes.

Olivia ha explicado que en este tiempo ha hablado de su estado únicamente con los íntimos porque "necesitaba recuperar el aliento y superar algunas de las partes más duras antes de compartirlas". Además, ha intentado que solo la vieran cuando tenía energía y podía hacer tareas cotidianas como llevar al parque a su hijo, llamado Malcolm y nacido hace dos años y medio. El niño es fruto de su matrimonio con John Mulaney, quien ha asegurado: "Gracias por luchar tanto para estar aquí con nosotros. Malc y yo te adoramos".

Su dedicatoria a John Mulaney

En el comunicado, Olivia ha dado las gracias a sus allegados por apoyarla en este proceso y ha tenido unas bonitas palabras para su pareja "por las noches que pasó investigando qué significaba cada operación y medicación y qué efectos secundarios y recuperación podía esperar". Del guionista de Saturday Night Live ha dicho que ha estado ahí "antes de entrar en cada operación y cuando me despertaba, colocando siempre fotos enmarcadas de nuestro pequeño Malcolm para que fuera lo primero que viera al abrir los ojos".

También se ha mostrado "extremadamente agradecida" con todo el personal sanitario de Cedars-Sinai en Los Ángeles y del Saint John's en Santa Mónica, que han velado por su salud, y ha dado las gracias a las amigas que han pasado por la misma situación por "guiarme en algunos de mis momentos más inciertos y abrumadores".

Hollywood se vuelca en la actriz

El mundo del cine se ha volcado con Olivia Munn tras conocer su testimonio. "Eres muy generosa al compartir tu historia. Creo que al hacerlo, has salvado vidas. Mucho amor para ti y tu familia", ha dicho Jessica Chastain; "¡Tu experiencia es muy importante para compartir! Te envío amor y fuerza. Agradecida de que te enteraras temprano. Solo puedo imaginar la montaña rusa emocional en la que has estado", ha escrito Kristin Davis: "Gracias por compartir esto", ha exclamado Kaley Cuoco. Heidi Klum, Kimberly Van Der Bekk y Llily Aldrige se han sumado también a las palabras de cariño.