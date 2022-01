Olivia Munn y John Mulaney presentan a su bebé recién nacido

¡Por fin! Olivia Munn y John Mulaney han presentado a su bebé recién nacido a la sociedado. Mucho han tenido que esperar los seguidores de la pareja para ver la carita del nuevo integrante. Un mes después de que la actriz diese a luz en Los Ángeles, concretamente el 24 de noviembre -el día antes de Acción de Gracias-, el cómico y la intérprete de The Newsroom han decidido compartir una preciosa imagen de su pequeño. Y lo han hecho en una de las fechas más bonitas del año, en Nochebuena, felicitando así las fiestas todos sus admiradores.

El viernes por la noche ha sido el momento clave en el que Olivia Munn (41 años) y John Mulaney (39 años) han mostrado al mundo orgullosos lo más preciado. Cada uno lo ha hecho por separado con la misma imagen, el bebé con un gorro y arropado con una manta de oveja, pero con una perspectiva diferente. "Mi bebé Golden Ox. Malcolm Hiệp Mulaney", ha escrito con cariño la actriz de X-Men: Apocalipsis, añadiendo un "felices fiestas" para sus casi tres millones de seguidores. Por su parte, el cómico le ha dedicado al pequeño sus primeras palabras en público, explayándose más que su novia: “Conoce a Malcolm Hiệp Mulaney. Tiene toda su vida por delante. Ni siquiera ha probado el seltzer todavía”, ha comentado Mulaney, reconociendo que está "muy enamorado de él y de todo su trato. Felices vacaciones".

Olivia Munn y John Mulaney revelaron que esperaban un hijo el pasado mes de septiembre. Fue el cómico el que lo desveló en el programa Late Night with Seth Meyers. "En primavera me fui a Los Ángeles y conocí a una mujer maravillosa llamada Olivia", dijo el guionista de Saturday Night Live, añadiendo que tenían "una relación que es bonita e increíble". "Vamos a tener un hijo juntos. Estaba nervioso antes de decirlo, ¡pero ya está!", anunció antes de concluir con una frase muy especial: "Olivia y el bebé me han salvado de mí mismo". Y es que el año de John Mulaney no ha sido nada fácil. Para él, Olivia Munn ha sido el mayor apoyo durante todo este tiempo a la hora de recuperarse de sus adicciones. Los dos, padres primerizos, tardaron en comunicar la feliz noticia y fue la revista TMZ, hace escasas dos semanas, la que desveló que Olivia y John habían sido padres por primera vez el pasado mes de noviembre. Aunque no ha sido hasta ahora cuando la actriz y el productor han decidido presentar a su hijo al mundo.

El romance entre Olivia Munn y John Mulaney comenzó en la primavera de este mismo año y nadie se esperaba que la actriz diese a luz a su primer hijo tan pronto. No obstante, la noticia de su noviazgo se hizo oficial después de que el cómico se separase, y posteriormente divorciase, de la maquilladora Anna Marie Tendler, con la que se había casado en 2014. Desde que comenzasen a salir juntos, Olivia y John han sido inseparables. La llegada de su primer hijo les ha traído alegría y felicidad, aunque antes de dar a luz, la actriz -que confesó que padecía fibromialgia el pasado mes de febrero- tenía la sensación de estar un poco perdida al ser madre primeriza. Días antes de que naciese el bebé, la propia estrella de cine afirmó en el programa de Ellen DeGeneres que se sentía poco preparada para ser madre, y que estaba recibiendo consejos de todo el mundo, aunque aún estaba dispuesta a que le dieran más.

