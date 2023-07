Tom Holland confiesa su problema con el alcohol: 'Me dio mucho miedo'

Es uno de los jóvenes talentos del cine actual y junto a Zendaya forma una de las parejas más aclamadas de las alfombras rojas. Sin embargo no todo en la vida de Tom Holland ha sido fácil. A pesar de su juventud, tiene 27 años, ya ha lidiado con un complicado problema de adicción que le hizo tener miedo. El propio artista lo ha contado en el podcast On purpose de Jay Shetty, donde ha asegurado que ser abstemio es una de las mejores decisiones que ha tomado. Después de la Navidad de 2022 en la que “hubo mucha fiesta y mucha borrachera” decidió dejar de beber durante el mes de enero. Entonces fue consciente de que tenía un problema.

“Lo único en lo que podía pensar era en tomar una copa. Me dio mucho miedo” reconoce. Se dio cuenta de que quizá había desarrollado una adicción que tenía que controlar. “Me dije: tal vez tengo un pequeño problema con el alcohol”. Decidió así dejar de beber durante un mes más, algo que le resultó muy complicado. “Sentía que no podía ser sociable. Que no podía ir al bar y tomarme un refresco de limón. No podía salir a cenar. Realmente me estaba costando muchísimo” explicó. El protagonista de Spiderman cuenta que se preguntó por qué se estaba obsesionando tanto.

Se puso el objetivo de pasar seis meses sin beber y en su 27º cumpleaños (fue el 1 de junio) se dio cuenta de que había conseguido cambiar. “Era más feliz que nunca” recordó. Dejar la bebida solo tuvo efectos positivos en él. “Podía dormir mejor. Podía manejar mejor los problemas. Las cosas que iban mal en los rodajes, que normalmente me molestarían, podía tomarlas con calma. Tenía mucha más claridad mental. Me sentía más sano, más en forma”. Holland afirmó rotundo y sincero que tenía un problema. “Me alegra decirlo: era sin duda adicto al alcohol. No lo niego en absoluto” dijo. Dejar la bebida le llevó a distanciarse de la comunidad del rugby, pues parte de ella gira en torno a la cultura del alcohol.

Después del rodaje de The Crowded Room para Apple TV, Tom Holland decidió tomarse un respiro. En la ficción interpreta a un personaje basado en el “violador del campus” Billy Milligan, que afirmaba tener 24 personalidades diferentes. Se convirtió así en la primera persona en ser declarada inocente en Estados Unidos por incapacidad mental y pasó una década en hospitales psiquiátricos. Fue complicado para el artista meterse en su piel. “Estuvimos explorando ciertas emociones que yo nunca había experimentado antes” dijo. “Ahora me estoy tomando un año sabático, y eso es resultado de lo difícil que fue esta serie”.

A lo largo de estas semanas, Holland ha contado con el incondicional apoyo de su novia Zendaya, que también es una de las jóvenes actrices de mayor proyección actual. La pareja de actores se conoció durante el rodaje de Spiderman: sin camino a casa, en 2021, y desde entonces forma una de las parejas más buscadas. Holland dijo en el podcast Smartless que “era afortunado” de tener a alguien como Zendaya en su vida. “Es interesante estar en una relación romántica con alguien que está en el mismo barco que tú. Puedes compartir tus experiencias y todo ese tipo de cosas, y eso vale oro” dijo.