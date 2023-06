Tom Holland se toma un año sabático tras rodar 'The Crowed Room' porque confiesa que 'tuvo un colapso' En esta serie, el actor de 27 años ha interpretado uno de los papeles más exigentes de su carrera

Con una brillante carrera cinematográfica a sus espaldas y un futuro prometedor, Tom Holland ha decidido retirarse por un año de la actuación. A sus 27 años, el actor británico, convertido en una de las grandes estrellas de Hollywood, ha tenido que parar por un tiempo. Y es que, el intérprete de Spider-Man ha quedado tocado después de terminar de rodar la nueva serie de Apple TV+, The Crowded Room, en la que ha participado como actor y como productor, y la cual le ha supuesto un gran esfuerzo mental, lo que le ha llevado a alejarse de los focos.

Ha sido el propio actor británico quien ha anunciado que se va a tomar un año sabático para poder recuperarse psicológicamente y volver a la gran pantalla en las mejores condiciones. "Hacer esta serie fue sin duda un momento difícil", confesaba Tom Holland a Extra. "Estábamos explorando ciertas emociones como nunca habíamos hecho. Además, mi papel como productor también, lidiando con los problemas cotidianos en cualquier rodaje, agregó un nivel adicional de presión. Ahora, he decidido tomarme un año sabático como resultado de lo complejo que fue hacer esta serie", anunciaba el novio de la actriz y cantante Zendaya, con la que lleva desde finales de 2021.

Tom Holland: 'Recuerdo tener un pequeño colapso en mi casa'

A pesar de lo que le ha implicado este trabajo, y del trabajo extra como productor, Tom Holland, ha reconocido que grabar esta serie le ha ayudado por otro lado a mantenerse sobrio, después de haber confesado que en el pasado había tenido problemas con el alcohol. Además, también le ha concienciado sobre la importancia de la salud mental: "Aunque no fui ajeno al aspecto más físico del género de acción, creo que el aspecto mental me golpeó y me llevó mucho tiempo recuperarme para volver a la realidad", se sinceraba durante estos días. "Recuerdo tener un pequeño colapso en mi casa y pensar: 'Voy a afeitarme la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza porque necesito deshacerme de este personaje'. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes", sentenciaba la joven estrella de Hollywood.

En The Crowded Room, Tom Holland interpreta a Danny Sullivan -basado en Billy Milligan, un violador-, un joven que es detenido en Manhattan tras un tiroteo y que se desconocen los motivos que le han llevado a quitar la vida de varios ciudadanos inocentes. Una ficción psicológica en la que el actor ha tenido que hacer un sobreesfuerzo para llevarla a cabo.

Esta no es la primera vez que el novio de Zendaya habla de salud mental. De hecho, no tiene redes sociales por este mismo motivo. Fue en agosto del año pasado cuando el artista decidió alejarse de estas plataformas de interacción, ya que las consideraba nocivas para sí mismo. Esto lo hizo a través de un vídeo en el que aseguraba que eran "sobreestimulantes" y "abrumadoras". "Cuando leo cosas sobre mí en línea me siento atrapado y entro en una espiral y, en última instancia, son perjudiciales para mi estado mental", dijo Tom Holland en su día. Fue por esto lo que le llevó a "dar un paso atrás" y a "borrar la aplicación".