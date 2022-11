Tom Holland, ¿de nuevo en la piel de Spider-man?

A pesar de que se suponía que Tom Holland habría terminado de interpretar a Spider-man con su trilogía Spider-Man: No Way Home, en la que además también aparecieron los otros actores que se pusieron la piel del superhéroe antes que él (Andrew Garfield y Tobey Maguire), es posible los seguidores del personaje arácnido puedan volver a verlo en las nuevas entregas de los Vengadores como clímax de la Fase 6, la llamada Saga del Multiverso. Según ha publicado Culture Spider, una cuenta de Twitter que filtró acertadamente en el pasado la participación de otros intérpretes en diferentes proyectos de Marvel, Tom habría firmado para protagonizar una nueva trilogía.

Nacido en Londres en 1996, Holland comenzó su carrera como actor desde muy pequeño, cuando se puso en la piel del protagonista del musical de Billy Elliot. Tras muchos años dando clases de danza, actividad por la que llegó a sufrir acoso escolar, Tom estudió en la BRIT School para las Artes Escénicas y la Tecnología y tuvo su primera gra oportunidad en la gran pantalla en una película española, Lo imposible, dirigida por Juan Antonio Bayona, filme por el que estuvo nominado a los premios Goya con tan solo 16 años y por el que se llevó el reconocimiento a mejor actor revelación en los galardones otorgados por la National Board of Review.

Tras participar en otras películas y proyectos, Tom consiguió la fama mundial gracias a su interpretación como Spider-man (su primera aparición antes de protagonizar sus propios filmes fue en Capitán América: Civil war) y desde entonces no ha parado de triunfar. Natural, sencillo y con un sentido del humor que ha hecho que sume adeptos y fans alrededor del mundo, el actor tiene tres hermanos, dos de ellos gemelos, que también se dedican a la interpretación y que incluso ha compartido rodaje con él (además tienen una fundación juntos con la que hacen collares para perros). Y es que en su casa todos han heredado la pasión por las artes, ya que su padre, Dominic, es autor y cómico, y su madre, Nicola, fotógrafa.

Enamorado de la actriz Zendaya, Holland fue aconsejado por la productora de las películas del superhéroe para que no comenzara una relación con su compañera de reparto, pero ambos decidieron hacer caso omiso a sus recomendaciones y en 2021 comenzaron una preciosa historia de amor. "Llevé a Tom y Zendaya a un lado, separados, cuando les elegimos para la primera película y les di una charla: 'No lo hagáis, simplemente no lo hagáis. Intentad no hacerlo'", contó Amy Pascal en New York Times. Además, hace unos meses que el intérprete quiso tomarse un descanso de las redes sociales para poner en prioridad su salud mental. "Hay un estigma social horrible contra la salud mental, y sé que buscar y encontrar ayuda no es algo que nos deba dar vergüenza. Algunas redes son abrumadoras, me engancho y me vuelvo loco con cosas que leo sobre mí en internet", aseguró.