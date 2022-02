Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield recrean el icónico meme de Spider-Man El protagonista de 'Spider-Man: No Way Home' también ha hablado de su 'estresante' casting

Spider-Man: No Way Home se ha convertido en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Su trama y sus reencuentros (¡cuidado, spoilers!) han provocado que millones de espectadores continúen hablando de cómo Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield consiguieron emocionar a todos recordando las pérdidas de la tía May (Marisa Tomei), el tío Ben (Cliff Robertson) y Gwen Stacy (Emma Stone). Pero cuando parecía que los seguidores de los distintos universos del hombre araña no podían sorprenderse más, los tres actores de la ficción de Marvel han protagonizado el icónico meme en el que Spider-Man se señala a sí mismo en tres versiones iguales y con el mismo traje. Así, los intérpretes aprovecharon el rodaje del último filme para recrear esta escena que muchos han utilizado en sus perfiles sociales para comparar otras situaciones diarias y reírse haciendo una comparación con este momento que fue plasmado en los dibujos animados.

El próximo 22 de marzo, cuando la película se entrene en nuestro país para su compra digital y dos semanas más tarde, el 4 de abril, esté disponible para alquilar, los seguidores podrán ver "más Spidey, más villanos y más diversión con más de 80 minutos de contenido nuevo y entre bastidores". Y según muestra la promo publicada en los perfiles sociales del filme, algo que se podrá descubrir es cómo los tres intérpretes recrean entre risas este icónico meme que se ha hecho viral en cuestión de horas. Pero no solo eso, si eres de los que has visto Spider-Man: No Way Home recordarás que los actores ya hicieron un guiño en una de las escenas mientras cada uno pone su ingenio para dar una segunda oportunidad a los villanos de otros universos que han aparecido en la ciudad.

Tras la publicación, Tom Holland además ha contado lo angustioso que fue conseguir el papel protagonista y ha hablado de cómo fue el casting. "Todavía me sorprende lo loco que fue todo el proceso de audición. Miro hacia atrás y definitivamente fue el momento más estresante de mi vida porque no sabía si todo estaba a punto de cambiar y quería interpretar a este personaje con el que había crecido amando y admirando", ha explicado en The Daily Mail. Además, Amy Pascal, productora de la película ha asegurado que cuando vio al actor supo que él sería el protagonista porque "era divertido, autocrítico e inocente", aunque ha bromeado diciendo que "tenía un corte de pelo terrible de otra ficción que estaba haciendo".

Se da la circunstancia de que el actor ya había aparecido en 2016 como Spiderman en Capitán América: Civil War, un momento en el que todavía no había entrado en el proceso de selección de la que sería su primera película independiente como personaje arácnido en Spider-Man: Homecoming al año siguiente.

