La gran transformación de Nicola Coughlan, Penélope en 'Los Bridgerton'

La tercera temporada de Los Bridgerton traerá la esperadísima historia de Penelope Featherington y Colin Bridgerton, una amistad que ella siempre ha querido convertir en algo más, cariño que sin embargo el noble no comparte. La actriz que interpreta a Penélope, Nicola Coughlan, se enfrentará con su personaje en los nuevos capítulos al reto de seguir manteniendo el anonimato como Lady Whistledown, la cronista más atrevida e incisiva de la alta sociedad, mientras lidia con la indiferencia de aquel de quien siempre ha estado enamorada. Un argumento que promete y que los seguidores de la romántica serie de época esperan con ganas, un poco decepcionados eso sí porque los guionistas no han seguido el orden de las novelas en las que está basada la ficción (correspondería contar en esta tercera entrega la historia de Eloise Bridgerton).

Respondía Nicola, de 35 años, a la polémica asegurando que no está en sus manos elegir el argumento ni sus estilismos, marcados por los colores brillantes y llamativos que caracterizan su personaje. No puede escoger su imagen como Penélope, pero sí como Nicola. Y es la actriz la que ha mostrado precisamente la transformación personal que está llevando a cabo. En sus perfiles ha compartido un retazo de sus sesiones de entrenamiento, gracias a las que ha perdido bastante peso como se puede comprobar. “Si alguna vez me despierto para hacer ejercicio antes de trabajar, siento que me merezco una medalla” escribe motivada. En la foto, con su conjunto de deporte, se puede apreciar que ha perdido peso, un cambio de imagen que, claro, se podrá ver reflejado en algún momento en su personaje.

Está encantada de encarnar a Penélope, cuya vida la lleva a esconder muchos secretos. “Es divertidísimo interpretar todas esas cosas y a veces se me hace raro” ha contado Nicola. “Una vez estaba viendo un episodio con mi madre y ve una escena y me dice: ‘¡Pero Nicola! ¿Por qué hiciste eso?!’. Y le tuve que explicar que esa persona no era yo [risas] ¡Yo no haría todas esas cosas!” aseguró en Smoda. La pregunta que se siguen haciendo los incondicionales de Los Bridgerton es si logrará prosperar la historia entre Penélope y Colin (interpretado por Luke Newton). En un encuentro con el artista, él respondía así a la pregunta. “Se conocieron cuando eran muy jóvenes de manera muy dulce, es como una historia de amor en sí el modo en que se conocieron. Pero han pasado muchas cosas y no pueden ver lo que tienen delante. Obviamente para los fans es muy frustrante y me lo reprochan a mí en ocasiones”.

Los Bridgerton sigue la vida de siete hermanos de una misma familia de la aristocracia en su búsqueda de pareja. La primera temporada causó un auténtico furor con la trama del duque de Hastings (Regé-Jean Page) y Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), mientras que la segunda volvió a conquistar con la pareja formada por Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley). En la tercera son Penélope y Colin los protagonistas, además claro de Eloise (Claudia Jessie), que tendrá que lidiar con el secreto de su mejor amiga. Los trajes, la ambientación y el reflejo que hacen de la sociedad victoriana son, junto con los personajes, los grandes atractivos de este proyecto. La lástima es que aún tendremos que esperar para ver la continuación.