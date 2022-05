Ruby Barker ('Los Bridgerton') ingresa en un hospital para tratar sus problemas de salud mental

El bienestar mental es uno de los desafíos a los que se enfrentan miles de personas y no son pocos los rostros conocidos que dan visibilidad a esta importante cuestión compartiendo sus vivencias personales. La última en hacerlo ha sido la actriz Ruby Barker, conocida por su interpretación en la serie Los Bridgerton, que ha ingresado en una clínica para tratar su salud mental. La artista de 25 años ha compartido un sincero testimonio precisamente desde el centro médico, donde está recibiendo tratamiento. “Me he encontrado realmente mal durante mucho tiempo” aseguró, enmarcando en su participación en la exitosa serie el inicio de su malestar. Después de recibir el diagnóstico y tratarlo (no quiso detallar exactamente cuál es) cuando empezó a mejorar.

“Quiero ser sincera, he estado lidiando con esta situación. Así que estoy en el hospital, pronto recibiré el alta y espero continuar con mi vida” dice. “No puedo seguir como estaba, necesito cambiar, así que eso es lo que estoy tratando de hacer” asegura. Anima a todos los que estén pasando por algo similar a parar, tomarse un tiempo para recuperarse y seguir adelante. “Haceros un favor. Parad, no seáis tan duros con vosotros mismos. La gente me decía que no fuera tan dura conmigo misma y nunca supe realmente a qué se referían” explica, añadiendo que estaba llena de rabia y enfadada.

Anima a buscar ayuda

En esta grabación, la actriz británica agradeció a Shonda Rhimes, productora ejecutiva de la serie que la hizo famosa, la oportunidad que le dio y también “por salvarla”. “No puedo esperar para retomar mis compromisos, para tener una buena carrera y una buena vida. Porque no quiero que mi diagnóstico sea una profecía autocumplida. Quiero sobrevivir y lo haré. Y vosotros también” concluye asegurando que “si están con ella, están en buenas manos”.

Ruby Barker saltó a la fama en la serie de época Los Bridgerton, interpretando el papel de Marina Thompson en la primera temporada. Volvió luego en la segunda entrega de la ficción en el mismo papel, pero con el nombre de Lady Crane. En las últimas semanas, la intérprete comentó que había tenido que abandonar su participación en la obra Running with Lions, que se representa en el West End de Londres, debido a que había contraído coronavirus y a sus problemas de salud mental. Centrada en su recuperación, ha comenzado a practicar yoga, como también contó en sus perfiles.