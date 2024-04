El avance de 'Los Bridgerton 3': toda una declaración de intenciones sobre el romance de Penelope y Colin

¡Queridos lectores, la espera está a punto de acabar! Estamos con la cuenta atrás para la esperadísima llegada de la tercera temporada de Los Bridgerton. El gran éxito de Shonda Rhimes regresará por todo lo alto a Netflix con su primera parte el próximo 16 mayo. La plataforma de streaming ha hecho aumentar la temperatura y las ganas de ver la serie con el estreno del tráiler de estos nuevos episodios en los que podremos ver cómo se va fraguando a fuego lento el romance entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington, interpretados por Luke Newton y Nicola Coughlan. Así como los primeros compases del matrimonio formado por Kate Sharma y Anthony Bridgerton, encarnados por Simone Ashley y Jonathan Bailey, protagonistas de la pasada entrega.

Nicola Coughlan, estrella de 'Los Bridgerton', desvela jugosos detalles de la nueva temporada

Ruby Barker, actriz de 'Los Bridgerton', denuncia que durante el rodaje sufrió problemas de salud mental y no tuvo apoyo

El avance de la tercera temporada es toda una declaración de intenciones de lo que vamos a poder disfrutar muy pronto con nuestros propios ojos. "Querido y amable lector, hemos estado separados demasiado tiempo", arranca diciendo la voz en off de Lady Whistledown. Algo con lo que su legión de seguidores no pueden estar más de acuerdo porque la espera se les ha hecho eterna. "Al fin, la alta sociedad londinense ha regresado. A esta autora le parece que nuestros buenos modales acompañan a la marea en su cambio", continúa explicando el clip antes de que empiece realmente la acción.

En la siguiente imagen vemos a Penelope Featherington, quien, tras sentirse rechazada por Eloise, proclama con total rotundidad que "ya no puedo vivir en casa: debo buscar un marido". Aunque, por el momento, no tiene ningún pretendiente, necesita un esposo que le dé la independencia suficiente que le permita seguir con su doble vida como Lady Whistledown, alejada de su madre y sus hermanas. Pero, al carecer de confianza, los intentos de la joven en el mercado matrimonial fracasan estrepitosamente. Este es el argumento central desde el que parte esta temporada.

Acto seguido, aparece Colin Bridgerton, que acaba de regresar a casa tras uno de sus viajes. El joven ha vuelto muy cambiado, hasta sus hermanos Anthony y Benedict se sorprenden de su transformación física y observamos cómo este último le pregunta que "¿bajo qué sol extranjero te has convertido en alguien tan robusto?" mientras lo ven cambiarse de camisa en el carruaje camino de una reunión de la alta sociedad.

Penelope siempre ha estado enamorada de Colin pero, después de que, al final de la segunda temporada, fuéramos testigos junto a ella de cómo el joven Bridgerton renegaba de ella ante sus amigos, decidía olvidarse de sus sentimientos hacia él y su relación se tensaba. Al volver a la ciudad, el primer encuentro entre ambos es algo violento. El chico se entristece al darse cuenta de que su vecina, la única persona que siempre lo ha apreciado como era y que era su apoyo incondicional, le está dando la espalda.

Ansioso por recuperar su amistad, el muchacho se ofrece a guiar a la chica en los caminos de la confianza para ayudarla a encontrar esposo esta temporada. "Si lo que buscas es un marido, déjame ayudarte. ¿No somos amigos?", le dice a Penelope mientras le tiende su mano para sellar el pacto. Ella acepta la oferta mientras repite decidida la palabra "amigos". Aunque la mirada de ambos en ese momento comienza a reflejar que entre ellos hay mucha química y algo más que una simple amistad.

Para saber qué consejos debe dar a su amiga, Colin necesita ver cuáles son las habilidades de Penelope ante sus posibles pretendientes, las cuales, no nos engañemos, no son demasiadas. Tras mostrárselas, la chica le asegura que no se enfadará con él sin la da "por perdida". Sin embargo, el muchacho cada vez va descubriendo más bondades en ella y no deja que se desanime. "No digas esas cosas. Tú eres Penelope Featherington. No lo olvides", le dice animándola y recordándole quién es y lo mucho que vale.

La atracción y la tensión entre ambos jóvenes va aumentando por momentos y comienza a ser percibida por los demás. Eloise, sorprendida por el repentino interés de su hermano en ayudar a la que fuera su amiga, habla con Colin y le dice que "no busca marido en ti,espero". Ante lo que él asevera que "no, solo la ayudo a encontrarlo".

Los diamantes de la corte no son los únicos que resplandecen y Penelope, que se ha convertido en la piedra preciosa de la temporada, comienza a brillar por sí misma y a convertirse en el centro de todas las miradas. No tardará en salirle un serio pretendiente. Se trata de Lord Debling (Sam Phillips), un hombre con intereses poco convencionales y unos gustos bastante excéntricos al que no le faltarán admiradoras gracias al título nobiliario que posee y a su abultada cuenta corriente. Es un personaje que se incorpora esta temporada y que, para curiosidad de los fans, no salía en las novelas originales de Julia Quinn. Además este galán se va a convertir en la mayor amenaza de Colin, quien ya comienza a dudar sobre las emociones que despierta en él su amiga.

El joven Bridgerton empieza a estar confuso acerca de sus sentimientos reales hacia Penelope cuando ve cómo la muchacha y Lord Debling están cada vez más cerca. Por este motivo acude en busca de ayuda a su progenitora. "Madre, tú siempre dices que la mejor base para un gran amor es la amistad", le expone, ante lo que Violet le da el mejor consejo que puede: "No es habitual. Tú solo sigue tu corazón".

Al mismo tiempo, Lady Whistledown comienza a cuestionarse "¿cuál es la principal fuerza que guía nuestros caminos?" mientras vemos imágenes de algunas de las parejas de enamorados de la serie. La escritora prosigue preguntándose si "¿es acaso la cabeza o el corazón?". En ese instante aparecen la pantalla Colin y Penelope mirándose fijamente a los ojos en una escena que ha desatado los nervios de los seguidores de Polin, como han bautizado los fans a la pareja, porque tiene toda la pinta de que acabará en un apasionado beso entre ambos. ¿Será así?. Nos quedamos con la misma intriga que ganas pero... habrá que esperar al próximo mes de mayo para descubrirlo.