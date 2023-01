Phoebe Dynevor deja 'Los Bridgerton': adiós a Daphne en la tercera temporada Aunque no la veremos en los próximos capítulos, la actriz inglesa no descarta regresar en futuras entregas

La tercera temporada de Los Bridgerton no contará con la interpretación de Phoebe Dynevor. Tal y como ella misma ha anunciado, el personaje de Daphne Basset no va a regresar en esta entrega, cuyo estreno está previsto para 2023 o inicios de 2024. Aunque la actriz inglesa, de 27 años, no ha descartado la posibilidad de aparecer en el futuro si la trama lo requiriera, ha asegurado que no estará presente en el próximo lanzamiento. Lo ha hecho durante su paso por el festival de Sundance, donde se encuentra promocionando su último trabajo, el thriller erótico de Netflix Fair play, por cuyo estreno ha reconocido estar muy emocionada.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Dynevor ya había compartido recientemente su punto de vista sobre su papel en las dos anteriores temporadas de la adaptación a la pantalla de la saga literaria de Julia Quinn, producida por Shonda Rhimes, en el que dejaba entrever que el arco dramático de su personaje estaría completo. "Por desgracia no estoy en la tercera temporada", ha expresado la intérprete, que ya hizo escasas apariciones puntuales en la segunda temporada, en declaraciones para ScreenRant: "Quizás en el futuro. Pero me emociona ver la tercera temporada como espectadora", ha agregado.

VER GALERÍA

A la confirmación de la ausencia de la que fuera la gran protagonista del primer lanzamiento de la serie junto al duque de Hastings, encarnado por Regé-Jean Page, que terminaba convirtiéndose en su esposo, se une otro giro importante del formato: cambiará el orden de los libros de Quinn y estos nuevos capítulos se centrarán en la pareja formada por el tercero de los Bridgerton, Colin, interpretado por Luke Newton, y Penélope Featherington, a la que da vida Nicola Coughlan.

Tras contar la historia del mayor de los Bridgerton, basada en su triángulo amoroso con las hermanas Sharma, interpretadas por Simone Ashley y Charithra Chandran, la nueva temporada de la serie comandada por Chris Van Dusen pondrá el foco en el tercero de los hermanos.

La gran transformación de Nicola Coughlan, Penélope en 'Los Bridgerton'

VER GALERÍA

Así es Simone Ashley, la actriz de origen indio que se ha convertido en una estrella gracias a 'Los Bridgerton'

Además de Phoebe Dynevor, la actriz Ruby Stokes, de 22 años, tampoco formará parte del elenco de la tercera temporada. La joven que hasta ahora diera vida a la sexta niña de la familia Bridgerton ha sido sustituida por la actriz Hannah Dodd, de 27 años, popular por sus papeles como Sophia Fitzwilliam en Harlots y Thea Raphael en la serie Encuéntrame en París. El motivo de este relevo no es otro que la idea de transmitir el paso del tiempo a través de los personajes. Por contra, al reparto se han unido tres rostros masculinos cuyos papeles darán, con toda seguridad, mucho de qué hablar. Ellos son los actores Daniel Francis, Sam Phillips y James Phoon.