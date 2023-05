Ariadne Artiles y José María García Fraile, felices con su 'tropa' en su nueva vida en Madrid

Hace unos meses, Ariadne Artiles y José María García Fraile tomaron una decisión que ha supuesto un cambio radical en su vida. La modelo se ha instalado en Madrid junto a su familia, después de pasar todos estos maravillosos años que en su querida isla, Las Palmas de Gran Canaria. "Me fui hace dos años de Madrid con una hija y vuelvo con tres mujeres que llenarán nuestro hogar de una auténtica locura", es el mensaje que publicó en sus redes para anunciar esta nueva etapa.

Regresar a la capital española ha sido muy especial para Ariadne, ya que tiene muy buenos recuerdos y ha vivido importantes momentos tanto a nivel personal como profesional. Ahora, además, con un ilusión añadida, y es que está disfrutando al máximo de la ciudad junto a sus hijas: Ari, de cinco años, y las gemelas María y Julieta, de dos.

Así de felices les hemos visto en un día familiar en el que estuvieron acompañados de la madre de la modelo, Aida Cardeñosa. Presumiendo de toda su 'tropa', Ariadne y José María fueron fotografiados disfrutando de un paseo por el centro madrileño. La top canaria, de 41 años, dio una lección de estilo con una camisa blanca, pantalones vaqueros anchos y gafas de sol, además de darle su toque personal con un sombrero de color burdeos.

Tal y como puede verse en las imágenes, las niñas ya están muy mayores. Ari iba sentada en uno de los carritos, de lo más simpática con su vestido azul con lazos y la melena recogida en dos coletas. Por su parte, María y Julieta iban vestidas de forma idéntica, con unos diseños blancos con estampado en tonos azules y verdes, y un quiqui a un lado, además de zapatitos blancos. Ariadne llevaba a una de sus gemelas en brazos mientras que su hemana iba en otro carrito.

Su sonrisa refleja que están felices con el cambio, a pesar de que regresan a Canarias siempre que tienen oportunidad. Recientemente, la modelo contaba cómo estaba siendo su adaptación: "Va a ser una etapa diferente. Se acabó dar esos largos paseos por la playa con mis hijas y bueno, es diferente, es un ritmo diferente pero también me apetece, me apetece

mucho". Ariadne recordaba que vivió en Madrid muchos años y que el tiempo que ha podido pasar en su tierra ha sido un verdadero regalo para ella. "La pandemia me ha regalado estar con mi familia, tener a mis hijas en Canarias y poder disfrutar esa etapa en casa".

La modelo no puede estar más orgullosa de la familia que ha formado. El pasado mes de noviembre contaba en las páginas de ¡HOLA! que lo que más le sorprende de sus hijas es "su habilidad para ponerlo todo patas arriba en cuestión de segundos... pero, sobre todo, su inteligencia (...) Ver a estas tres grandes mujeres llenas de fuerza en esos cuerpos diminutos me vuelve loca".

Además, nos decía que "la maternidad es un camino difícil y tenemos que ser lo suficientemente humildes para aceptar que aún nos queda todo por aprender y estaremos toda la vida aprendiendo y creciendo juntos". Entre risas, la top canaria confesaba que "vivo felizmente cansada". "Siempre quise ser madre de familia numerosa, aunque no tenía ni idea de lo que esto implicaba".

Debido a su carrera, Artiles pasaba mucho tiempo fuera de casa y, al preguntarle si echa de menos esa etapa, ella lo tiene claro: "La verdad es que no, lo único que echo de menos de aquella época es dormir a pierna suelta sin preocupaciones (...) He dicho que no a muchos trabajos y algunos viajes, pero ha sido una decisión que llevaba meditando mucho tiempo atrás. Invertí 15 años trabajando en la moda, renunciando a otras cosas y descubriendo el mundo; 15 años en este trabajo son como 40 en cualquier otro trabajo, así que he tenido la sensatez de invertir mucho para hoy poder vivir de esas inversiones y disfrutar de la vida y mi tiempo como quiero. El tiempo no vuelve y, aunque sigo trabajando mucho, siempre buscando nuevos retos y proyectos que me motiven, no dependo de ellos y este es el mejor regalo de vida que me he podido hacer a mí y a mi familia".

El pasado 5 de mayo, Ariadne y José María celebraron el segundo cumpleaños de sus gemelas y la top quiso dedicarles un precioso mensaje que compartió en su cuenta personal: "Pasaron dos años y mis niñas isleñas cada día más distintas pero más unidas que nunca. Esto vuela porque la vida manda. Qué pena no poder parar el tiempo o sostenerlo un ratito para poder tenerlas en mis brazos un poquito más. Cuando sabes que esto es así y que en nada pedirán un poquito más de espacio, lo único que quiero es abrazarme a ellas hasta que pueda. Sé que el cansancio pasará a ser un anécdota que añoraré el resto de mi vida. La vida madre es una montaña rusa pero sin duda es la la mejor montaña en la que me he subido en la vida", confesó.