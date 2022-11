¡El abrazo más bonito! Ariadne Artiles se derrite al ver a sus gemelas con su abuelo, el periodista José María García

Ariadne Artiles ha sorprendido a todos sus seguidores con esta foto tan familiar. En ella aparece su suegro, José María García, abrazando a sus nietas pequeñas, las gemelas María y Julieta, que ya tienen un año y siete meses. "Feliz cumple, abuelo loco", ha escrito la modelo canaria, demostrando así el profundo amor que sienten por el mítico periodista deportivo. "Te queremos mucho y somos muy afortunadas de tenerte en nuestras vidas. No hay nadie más generoso, cariñoso, con tanta energía y mejor persona que tú. Que esa energía te acompañe siempre. Felices 79, abuelito", ha añadido.

La publicación de la top ha provocado una gran ternura entre sus seguidores. Uno de los primeros en reaccionar ha sido su cuñado, el decorador Luis Garcia Fraile, más conocido como Lucho, quien, además de familia, es su mejor amigo. Ambos mantienen una excelente relación y es habitual verles juntos en sus respectivas redes o en algún evento social.

Ariadne comparte su vida desde 2010 con el empresario José María García Fraile, primogénito de José María García y Montserrat Fraile. La pareja lleva su noviazgo con la máxima discreción, separando muy bien su vida íntima de la exposición que tiene la modelo canaria. En una reciente entrevista concedida a La Vanguardia, la top explicaba el motivo de tanta prudencia. "Cuando alguien no se dedica al medio es lógico que quiera ser lo más anónimo posible. Y es que el anonimato hoy en día es un lujo. Aunque no me quejo porque la gente es muy cariñosa", declaró.

El 31 de diciembre de 2017, Ariadne y José María se convirtieron en padres por primera vez de una niña llamada Ari. "Pensaba que tenía una vida plena antes de ser madre, pero ahora me doy cuenta de que no tenía ni idea. Es un amor tan grande que ahora sí que puedo decir que estoy en la plenitud", dijo la top a ¡HOLA! tras dar a luz. "Si la vida nos lo da, por supuesto que nos encantaría darle un hermanito a Ari", añadió. Y su deseo se hizo realidad el 16 de abril de 2021 con la llegada de sus gemelas.

A pesar de la familia numerosa que han formado, no tienen intención de pasar por el altar. "Estoy feliz. Me encanta el momento que estoy viviendo y no me planteo nada más", aseguró Ariadne a finales de 2019. Por ahora, los dos están volcados en el cuidado de sus hijas, pero quién sabe si en un futuro decidirán sellar su amor con una boda.