'¡El chulapo más chulazo!' Paula Echevarría se derrite con su pequeño Miki vestido para San Isidro

Paula Echevarría es una asturiana de pro y con mucho arraigo a su tierra, pero lleva más de media vida afincada en Madrid y siente como suyas todas las tradiciones de la cultura popular que tienen lugar en la capital de España. De hecho, el apego de la actriz a esta comunidad es absoluto puesto que no solo reside en estos lares desde hace bastante tiempo, sino que sus dos hijos, Daniella y Miki, han nacido aquí.

'La grapadora', el tratamiento facial favorito de Paula Echevarría para rejuvenecer el rostro

En una fecha tan significativa para la ciudad como es la festividad de su patrón, San Isidro, la intérprete de 45 años no ha dejado escapar la oportunidad para vestir por primera vez al benjamín de la familia con el traje típico regional. "¡El chulapo más chulazo!", decía con entusiasmo al compartir la adorable imagen de su niño vestido para la ocasión. Al pequeño 'pichi', que el pasado abril sopló dos velas, no le falta absolutamente de nada en su atuendo.

Paula Echevarría confiesa que su joya más especial fue un regalo de David Bustamante

Miki lleva su gorra de cuadros, chaleco a juego, camisa blanca de manga larga, el pañuelo en el cuello, pantalón negro y hasta un clavel rojo en la solapa, el conjunto clásico y perfecto para hacer que su orgullosa madre se derrita al verlo. Para completar la mañana, la protagonista de películas como Luz de domingo y Vulnerables ha salido a dar un agradable paseo por el emblemático Parque de El Retiro junto a su pareja, el exfutbolista Miguel Torres.

La espectacular fiesta que Paula Echevarría ha organizado a su hijo ¡con temática galáctica!

Con ellos iba también su vástago, al que hemos visto disfrutar montado en su bici sin pedales y demostrando que se maneja muy bien con el manillar pese a su corta edad. Una escena esta última que la influencer ha grabado en vídeo y e iba acompañaba de fondo, cómo no podía ser de otra forma, con la mítica canción de organillo que tanto suena estos días por las calles madrileñas. Bonita secuencia familiar que aprovechaba Paula, además, para desear un feliz 15 de mayo a todos sus seguidores.

El cóctel personalizado con sus caras que deja sin palabras a Paula Echevarría y Miguel Torres

Como decíamos, a la jueza de Got Talent le encanta vivir con emoción esta jornada y contagiar a los suyos para que hagan lo mismo, tal y como pudimos ver allá por el 2014. Entonces, su hija Daniella Bustamante también lució la vestimenta apropiada y no podía resultar más simpática. "Mi chulapa preciosa... Me la como", decía Paula con enorme cariño sobre su niña, que en la fotografía tenía solo cinco añitos (ahora tiene 14).

Pero no solo sus descendientes se han empapado del folclore, ya que la propia actriz presumía en 2017 de lo bien que le sentaba el look estas fiestas patronales a través de una imagen compartida en su perfil público. Correspondía al rodaje de un capítulo de su exitosa y recordada Velvet, donde otras compañeras de la serie como Marta Hazas y Cecilia Freire se unían a ella en el plató al aire libre que recreaba una verbena.