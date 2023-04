Paula Echevarría confiesa que su joya más especial fue un regalo de David Bustamante

El divorcio de Paula Echevarría y David Bustamante no fue fácil, pero el tiempo lo cura todo. Prueba de ello, son las últimas declaraciones de la actriz durante la presentación de Los Favoritos de Paula, una selección exclusiva de joyas de Agatha París perfectas para este verano. Cuando le preguntaron cuál era su joya más especial, la protagonista de series como Velvet o Gran Reserva respondió sin dudarlo: "La que me regaló David cuando nació Daniella, por el valor que tiene, es una joya muy especial, porque era mi primera hija, era muy bonita, era un momento muy bonito".

No es la primera vez que Paula habla de esta joya. Ya lo hizo en diciembre de 2012 en una entrevista concedida ¡HOLA!. "La pieza más especial de mi joyero es un anillo en oro blanco y brillantes que David me regaló cuando nació Daniella", dijo. En aquel momento, la pareja disfrutaba de un matrimonio feliz. "David es muy detallista, sobre todo, con las palabras. Siempre tiene un “¡qué guapa estás, cariño!” o un “te quiero” preparado. Esas son las joyas del día a día...", añadió.

Ahora su situación con el cantante es totalmente distinta. Ella es feliz con Miguel Torres y él con Yana Olina. Sin embargo, sienten un gran cariño el uno por el otro, pues siempre estarán unidos por su hija Daniella, que ya tiene 14 años. "Hablo con Paula todos los días y nos vemos mucho. Quizá, si no tuviéramos a Daniella, hablaríamos menos, pero no hay rencor. Se acabó el amor, pero no pasó nada grave", aseguró Bustamante en la revista. "Las relaciones tienen que ser maduras y yo le deseo lo mejor", confesó.

Paula está viviendo un momento mágico con el comentarista deportivo. Su relación va de maravilla, pero no tienen intención de pasar por el altar. "No, no hace falta, además es que mayor unión con una persona que un hijo en común no te la va a dar ningún papel en la vida. Ya tenemos lo mejor que se puede tener en pareja", manifestó en el acto de Agatha París. También dejó claro que las joyas de su vida son sus dos hijos, Daniella y Miki. "Tengo los extremos. Tengo la hija adolescente y el bebé, bueno ya tiene dos años. Me hacen sentirme pletórica, la verdad", dijo con una gran sonrisa.

Los nuevos proyectos de Paula Echevarría

La actriz, que repite como jurado en Got Talent: All-Stars, tiene varios proyectos entremanos. "Tengo un rodaje que me llevará fuera, pero hablaban de dos o tres semanas. Piensan rodar para el último trimestre de este año. Y luego hay una serie que ni existe todavía, pero estamos buscando una historia para contar bonita. Me gusta mucho eso, empezar un proyecto no desde cero, desde menos cinco. Me gustan esos proyectos donde empiezas desde tan abajo, porque luego la historia tiene mucho de ti", contó en una entrevista concedida a El País.