Paula Echevarría y Miguel Torres inauguran la primavera con un divertido posado en bañador

Las temperaturas están en alza y hay quienes ya han sacado del armario los bikinis para empezar a disfrutar de los primeros rayos de sol. Entre ellos, Paula Echevarría (45) que ha inaugurado la primavera con una escapada a Tenerife junto a Miguel Torres (37). La pareja, radiante de felicidad, ha protagonizado un divertido posado en las hamacas de la piscina, donde han lucido sus esculturales figuras. Una publicación que a los pocos minutos se ha llenado de numerosos comentarios de cariño por parte de su comunidad de seguidores y amigos, entre ellos el futbolista Dani Hernández o la empresaria Natalia de la Vega.

Este es el mejor look de Paula Echevarría hasta la fecha, ¡y tiene una razón muy especial!

Más allá de broncearse y hacer algunos largos en la piscina, los novios han descubierto las maravillas naturales que ofrece la capital de las Islas Canarias, han asistido a un espectáculo circense que combinaba malabares de fuego con la alta velocidad y se han deleitado con algunos de los manjares de la gastronomía guanche. Sin embargo, no todo ha sido tan idílico porque la protagonista de Velvet ha revelado que no está asimilando nada bien el cambio al horario de verano. "Antes del jet lag. Decirme que no soy la única que arrastra esa mísera hora", bromeaba.

Un pequeño problema que parece que el comentarista deportivo ha querido poner remedio con un tierno beso, como han mostrado en otras de las fotografías que la artista ha compartido en su perfil social. La pareja se encuentra en un momento muy dulce de su noviazgo formando una bonita familia junto a Miki, su hijo en común, y Daniella, fruto de la relación de la estrella de Vulnerables y David Bustamente. Pero, por ahora, no piensan en boda. "Los dos ya pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio", aseguraba la intérprete asturiana al ser preguntada sobre este tema.

Paula se consagra como icono de estilo

Paula ha vuelto hacer gala de su buen gusto a la hora de vestir y ha adelantado con sus looks algunas de las tendencias que estarán en auge esta temporada, luciendo un favorecedor bañador de cuerpo entero de color negro con numerosos volantes en la zona del escote y un vestido de lentejuelas y cut out en la zona abdominal ideal para las interminables noche de fiesta de la época estival. Y es que cada prenda que se pone se agota a los pocos minutos en las tiendas. Además, para todos los que quieran emular su estilo, cómodo a la par que elegante, la influencer ha vuelto a colaborar con una conocida marca fashion de precios asequibles sacando al mercado una colección de ropa y accesorios versátiles que promete ser todo un éxito.

