¿Quién dio el primer paso? ¿Quién es más celoso? Paula Echevarría y Miguel Torres se sinceran

Paula Echevarría y Miguel Torres acaban de celebrar cinco años de amor. La pareja celebra su aniversario el 1 de enero, día en el que se dieron cuenta que entre ellos había algo mucho más grande que una amistad. La actriz y el comentarista deportivo decidieron dar un paso al frente y ahora forman una preciosa familia con Daniella, la hija que Paula tuvo durante su matrimonio con David Bustamante, y el pequeño Miki, el hijo que tienen en común.

- Paula Echevarría y David Bustamante, juntos de nuevo en el cumpleaños de su hija

La conexión entre ellos es tal que se han sincerado en un divertido test. Gracias a él hemos descubierto algunos secretos de su relación. Según han confesado, los dos son muy cariñosos y sentimentales, pero fue Miguel quien se interesó primero por Paula y el que propuso que tuvieran su primera cita. Eso sí, no se ponen de acuerdo en quien fue el primero en decir te quiero. El comentarista deportivo asegura rotundo que fue él, pero la actriz cree que fue ella. Lo que sí tienen claro es que Paula es mucho más celosa que Miguel.

A pesar del gran momento que viven, no tienen planes de boda. "Los dos ya pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio", aseguró la intérprete asturiana, de 45 años. Paula está volcada en su familia y ha rechazado rodajes muy apetecibles en Estambul, Hungría o República Dominicana porque ahora su sitio está al lado de Miguel y sus dos hijos. "A veces da miedo decirlo, puede que sea la mejor etapa de mi vida a todos los niveles", dijo en una entrevista concedida a El País. "Con la edad, he dado prioridad a las cosas que de verdad importan. Estoy en ese momento personal de poner atención a lo que realmente merece la pena", afirmó.

Paula y Miguel, que se conocieron en 2010 en el rodaje del videoclip A contracorriente, de David Bustamante, coincidieron de nuevo el 12 de diciembre de 2017 en el cumpleaños de su gran amiga Alicia Hernández, relaciones públicas de Valyty, un espacio multidisciplinar enfocado al posicionamiento de marcas de moda, belleza, decoración y lifestyle. Ese día marcó un antes y un después en su vida, y el comentarista deportivo logró, según ha contado Paula en alguna ocasión, abrir los mil candados que había puesto a su corazón tras su complicada separación del artista cántabro.

"Gracias por buscarme, por querer que confiara en ti, por querer demostrarme que valía la pena, por tu paciencia, por tu esfuerzo, por ESTAR, así en mayúsculas, por sumar, siempre, por ser amigo, pareja, amante, enfermero, cocinero y lo que haga falta", le dijo la actriz con motivo de su primer aniversario. "Estoy TAN orgullosa de ti, ¡mi amor! No solo has estado a la altura de las circunstancias, que no eran ni pocas ni fáciles, si no que has estado muy por encima de ellas. Después de lo que me has dado tu este año solo mereces que te quiera con locura el resto de mi vida. ¡Te adoro!", añadió enamoradísima.

