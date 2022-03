Paula Echevarría y Miguel Torres: se cumplen dos años de aquel día que cambió sus vidas

Paula Echevarría y Miguel Torres están de celebración. Tal día como hoy hace dos años, la pareja coincidió en el cumpleaños de Alicia Hernández, directora creativa Dolores Promesas, y desde entonces no se han separado. Su relación se ha ido afianzando poco a poco y en los últimos meses han dado pasos tan importantes como irse a vivir juntos a la casa que la actriz se construyó tras su divorcio de David Bustamante o posar para los medios con gran naturalidad. Aunque su historia de amor con el deportista parece de película, la asturiana no tiene intención de casarse o darle un hermanito a su hija Daniella, nacida durante su matrimonio con el artista cántabro. “Que no hay boda ni embarazo, así estamos bien y felices. ¿Por qué se comenta que estoy embarazada? ¿Porqué estoy más gorda? Sí lo sé, lo admito. ¡Pero no! No estoy embarazada”, dijo la asturiana en uno de sus últimas eventos publicitarios.

A sus 42 años, Paula ha confesado que Miguel es el mejor novio del mundo, y éste ha reconocido que no cambiaría nada de su vida ahora mismo. "Todos los días hay gente en la puerta de mi casa y aun así soy feliz. Estoy, probablemente, en mi mejor etapa”, confesó. El deportista, de 33 años, ha congeniado perfectamente con el círculo más cercano de su chica, como se observa en esta foto en la que aparecen Marta Hazas y su marido, Javier Veiga; Luis Medina Abascal y Sandra G.-Sanjuán, Fundadora y Presidenta Ejecutiva del Festival Starlite, entre otros. Todos ellos visitaron ayer las bodegas TEMPOS Vega Sicilia y, a juzgar por las palabras de la asturiana, fue se lo pasaron de lujo. "Ha sido un placer y un gusto... ¡Madre mía que vinos!", comentó.

Días antes, Paula y Miguel estuvieron en la nieve junto a varios 'influencers', y ahora preparan con ilusión la llegada de las Navidades y la celebración de su segundo aniversario, que coincide con Año Nuevo. El pasado 1 de enero, la actriz decidió estas preciosas palabras a su chico para agradecerle su amor incondicional. "Gracias por buscarme, por querer que confiara en ti, por querer demostrarme que valía la pena, por tu paciencia, por tu esfuerzo, por ESTAR, así en mayúsculas, por sumar, siempre, por ser amigo, pareja, amante, enfermero, cocinero y lo que haga falta... por abrir los 1000 candados que le había puesto a mi corazón, despacio, con cuidado, con hechos, con mucho amor. Estoy TAN orgullosa de ti, ¡mi amor! No solo has estado a la altura de las circunstancias, que no eran ni pocas ni fáciles, si no que has estado muy por encima de ellas. Después de lo que me has dado tu este año solo mereces que te quiera con locura el resto de mi vida. ¡Te adoro!", escribió.

Tras un 2019 maravilloso, la pareja está preparada para vivir un 2020 de ensueño. Además, Paula comenzará el año trabajando. Después de rodar dos películas, Ola de crímenes y Si yo fuera rico, y una serie, Los Nuestros 2, la asturiana tiene entre manos dos miniseries en Mediaset, "una de tres capítulos y otra de seis".

