Paula Echevarría abre el álbum de fotos familiar para celebrar el cumpleaños de su hijo Miki

Paula Echevarría celebra este martes una fecha muy especial: el segundo cumpleaños de su hijo, Miki, fruto de su relación con Miguel Torres. Desde que vino al mundo el 11 de abril de 2021, se ha convertido en su prioridad, junto con su hija mayor, Daniella, y en el "hombre de su vida". Para celebrarlo, ha compartido un precioso vídeo con los mejores momentos de su niño, además de una emotiva felicitación: "Hace dos años nació el hombre de mi vida (con permiso de Abu y de papá). Y ni en mis mejores sueños me habría atrevido a imaginarlo así... eres pura luz, hijo. Cariñoso, generoso, divertido, curioso... ¡mi explorador favorito del mundo! Te quiero tanto que me explota el corazón". Dale al play y no te lo pierdas.

