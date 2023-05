La felicidad de Pablo Urdangarin al ver a su novia en las gradas durante su último partido

Pablo Urdangarin, de 22 años, está viviendo un momento muy dulce. A finales de marzo confirmó su relación con Johanna Zott y desde entonces se han dejado ver juntos en varias ocasiones. El pasado sábado fue una de ellas. El deportista tenía un partido muy importante con su equipo, el Barça, y su novia no quiso perdérselo. La joven, también de 22 años, se sentó en primera fila y estuvo muy atenta a cada jugada y movimiento de su novio mientras que él, en los descansos, no le quitaba ojo. El segundo hijo de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina no ocultó sus sentimientos y se mostró tan natural como siempre, ajeno totalmente a las miradas del público que se encontraba en la grada e incluso del resto de sus compañeros.

La pareja intenta llevar su relación con la mayor discreción posible, sin embargo, sus gestos hablan por sí solos. Miradas, sonrisas, bromas... entre ellos existe mucha complicidad y una pasión en común, el deporte, pues Johanna es jugadora de vóley en la categoría sénior B del Club Voleibol Esplugues (Llobregat). De hecho, el sábado fue a ver a Pablo tras disputar un partido, de ahí que acudiera con la camiseta de su equipo, y fue testigo de la victoria del Barça, que se impuso al UBU San Pablo Burgos por 41-36.

Todo fue felicidad en esta tarde deportiva en la que el amor estuvo en el aire. El deportista dijo que no quería pronunciarse sobre su relación, porque es su "privacidad". Sin embargo, aseguró con una gran sonrisa que estaba "muy bien por ahora" y "muy contento". Tanto es así, que la infanta Cristina ya conoce a Johanna. Coincidieron en un partido y se las pudo ver muy unidas. Intercambiaron dos besos y charlaron entre ellas y con Pablo.

Pablo Urdangarin tiene muy claro su futuro deportivo y muy pronto cambiará de rumbo. Este verano dejará el club azulgrana y fichará por el Granollers para seguir creciendo como jugador de balonmano. El joven considera que necesita más minutos de juego para brillar y que en el Barça, con jugadores estrella como como Aleix Gómez y Blaz Janc, renovados hasta 2026 y 2028, respectivamente, lo tiene muy difícil. Esta decisión le da la oportunidad de seguir en Barcelona, ciudad en la que vive su novia, a la que conoció durante su etapa de estudiante en el Liceo francés de la Ciudad Condal.