La complicidad de Pablo Urdangarin y Johanna Zott después de un partido

Los días de Pablo Urdangarin en el Barça pronto llegarán a su fin. El hijo de la infanta Cristina se despedirá de este club con el objetivo de seguir creciendo como jugador y fichará, si no hay cambios, por el Granollers. Por tanto, no tendrá que irse de Barcelona y podrá seguir estando cerca de su chica, Johanna Zott. Pablo ya confirmó que está muy ilusionado con ella, y no hay duda de que la joven es un gran apoyo para el deportista. En un reciente partido, Johanna estuvo allí animándole y al finalizar el encuentro demostraron su complicidad. Dale al play y no te lo pierdas.

