Esta es la inconsciente manía de Ben Affleck que más molesta a Jennifer Lopez

Tras el tenso momento que vivieron en la gala de los Grammy, surgieron algunos rumores que aseguraban que el matrimonio formado por Jennifer Lopez y Ben Affleck no estaban pasando por su mejor momento, sin embargo, ellos mismos se encargaron de desmentirlo. Lo que está claro es que la comunicación no es un problema para la pareja de estrellas. Durante una aparición el viernes en The Drew Barrymore Show , el actor reveló lo que su esposa cambiaría de él: “Probablemente querría que fuera más breve en mi forma de hablar”, dijo Affleck. “No sé si te has dado cuenta, pero sigo y sigo y sigo, hablo en círculos”. Todo esto bajo suposiciones suyas ya que ella, como bien afirma, nunca lo ha admitido: “Ella nunca me lo ha dicho, pero esa sería mi suposición”, agregó.

Durante su intervención, el protagonista de Batman también aprovechó para lanzar más de un halago hacia su mujer. Cuando la presentadora Barrymore preguntó cómo se mantiene en tan buena forma, el intérprete reveló que es solo un caso de buena genética: “Déjame decirte algo que te va a molestar”, dijo. “Jennifer solo come lo que quiere. Come pizza, galletas, helado… de todo”. Visiblemente sorprendida, preguntó: "¿Es el ejercicio?", a lo que Affleck bromeó: "Ella hace ejercicio, pero yo también hago ejercicio... pero no parezco mágicamente tener 20 años, ¿sabes a lo que me refiero? Con una piel perfecta y todo". Aunque aclaró que toda recompensa tiene su esfuerzo y una gran “ética de trabajo” y “disciplina”, continuó: “Es la mujer más hermosa del mundo y se ve espectacular, es sobrehumana”, sentenció.

En este último año, el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha vuelto a estar en boca de todos. La última vez que pudimos ver su complicidad fue en el estreno de la nueva película del artista, Air, en el Regency Village Theatre de Los Ángeles, (California) y, como no podía ser de otra forma, la diva del Bronx quiso acompañarle. En varias ocasiones, se fundieron en un romántico beso. Una buena muestra de que se quieren tanto como el primer día, celebrando el triunfo del amor frente a todo y frente a todos.

