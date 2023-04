Elena Tablada y Javier Ungría irán a juicio un año después de su inesperada separación

Elena Tablada y Javier Ungría decidieron poner fin a su relación el pasado mes de agosto, después de seis años juntos, dos bodas, una en Miami y otra en Cuba, y una hija en común. "Habría sido todo más fácil y sano si hubiera habido terceras personas. Las excusas fueron tan crueles que, como madre, solo me nació dejarlo ir y alejarme lo máximo posible" confesaba la diseñadora en ¡HOLA! el pasado mes de febrero. Y es que tal y como afirmaba Elena en aquel momento aquella separación la rompìo en mil pedazos, de los que ha ido recomponiendo poco a poco con ayuda profesional, meditación, lectura y el motor principal de su vida, sus dos hijas, Ella, nacida de su relación con David Bisbal y Camila, la niña que tuvo junto a Javier.

Ahora, y más de siete meses después de aquella inesperada ruptura, la revista Semana ha revelado que la expareja irá a juicio tras no ponerse de acuerdo en ciertas cuestiones económicas. Elena, quien tras su separación afirmaba que las prioridades de Javier eran muy diferentes a las suyas, señalaba recientemente durante su asistencia a la subasta benéfico de la marca Uno de 50, que tras pasar una etapa de “duelo” no le quedaba más remedio que dar las gracias de que su ruptura hubiera sucedido ahora y no dentro de diez años. "Fue todo un poco cruel, un poco sorpresa" afirmaba la diseñadora.

Ahora, y tras la publicación de esta información, han sido los propios protagonistas de esta historia los que se han pronunciado al respecto, confirmando así la existencia de dicho enfrentamiento judicial, aunque sin querer entrar en dar demasiados detalles. De esta manera, Elena señalaba en Vanitatis, que no quería hacer ningún tipo de declaraciones al respecto, pero que no es cierto que fuera a pedir una pensión compensatoria para ella, poniendo de manifiesto que “lo único importante es el bienestar de mis dos hijas".

Javier, por su parte, tampoco negaba este cara a cara en los tribunales y con semblante serio aseguraba a los micrófonos de Europa Press. "Que cada uno pelee por lo suyo. Yo peleo, por mi hija, nada más" señalaba el empresario, a la vez que afirmaba que no tenía ningún miedo y que confiaba plenamente en la justicia.

Las palabras que pronunció Tablada tras su separación tomaban aún más fuerza tan solo un mes después cuando comentaba en el podcast de Carla Herrera. "Lo mejor para mis hijas ha sido que ese matrimonio se rompiese. Ahora he vuelto a hacer el papel de mamá de mi hijas al 100%, como ellas me necesitan". Y es que de momento, la diseñadora ha asegura que no tiene ningunas ganas de enamorarse de nuevo, ya que no necesita una pareja para ser feliz. "De nada vale que te digan te quiero, si no te lo demuestran" afirmaba Elena.