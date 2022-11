Elena Tablada, dolida por las fotos de Javier Ungría en compañía de otra mujer

Pese a que Javier Ungría negó rotundamente que hubiera rehecho su vida sentimental, las fotos del abogado y empresario con otra chica no han dejado de provocar cierta tristeza a Elena Tablada. La diseñadora puso tierra de por medio después de que salieran a la luz las imágenes de su marido abrazando y besando a otra mujer que no es ella, pero ahora que ha regresado de Miami ha roto su silencio y señala cuáles son sus sentimientos después de lo ocurrido.

"Me gustaría que los tiempos hubiesen sido diferentes y no estar casados, pero bueno, la vida me lo ha puesto así y así es como hay que avanzar y afrontarla", señalaba a los micrófonos de Europa Press con cierta tristeza, dejando entrever que su adiós podría ser definitivo. "Todo tiene su proceso", revela sobre cómo está afrontando la separación, pero asegura que su única prioridad ahora son Ella, de doce años, y Camila, de dos. "Estoy enfocada en mis hijas y en su felicidad", ha explicado.

Elena Tablada anunció su separación temporal con Javier Ungría el pasado mes de agosto después de seis años de amor y una hija en común. A través de un mensaje señalaba que habían decidido parar para "poder respirar y comprobar en qué consiste realmente la felicidad", dejando una puerta abierta a la reconciliación. "El amor y el respeto entre nosotros es profundo y latente, y creó un ser maravilloso por el cual estaremos unidos siempre. Confío en el plan que tiene Dios para mí, para mi familia y en que el tiempo nos haga valorar lo afortunados que somos" concluía.

Todo parece apuntar que la influencer no esperaba que su todavía marido apareciera en actitud cariñosa en compañia de otra mujer. Su entorno más cercano revela que ambos habrían pactado ser discretos con su separación y sobre todo con el hecho de si alguno de los dos encontrara a alguien nuevo con quien compartir su vida. De ahí que lo ocurrido con Javier Ungría haya dolido en cierto modo a la diseñadora, ya que ante todo quieren salvaguardar el bienestar y la felicidad de la hija que ambos tienen en común.

Hasta ahora ninguno de los dos parecía haber cerrado la puerta a una reconciliación, pero estas imágenes de Ungría abrazando y besando a una chica podrían haber sido determinantes. Un hecho del que también habló el principal responsable. A la pregunta de si estaba de nuevo ilusionado, Javier Ungría respondió rotundo: "Claro que no". "No es nada. No voy a decir nada porque no tiene mayor importancia", aseguróante las cámaras de Europa Press y reveló que se trataba de una amiga, sin querer entrar en más detalles.

De cualquier modo, tras la tempestad ambos continúan con su vida por separado y se refugian en su familia en estos tiempos complicados. La diseñadora ha querido compartir varias reflexiones y frases optimistas que la ayudan a continuar con su día a día: "Para caminar hacia el futuro hay que estar preparado para atravesar los recuerdos" o "felicitaciones a ti que no dejas que los días malos te detengan, que a pesar de no sentirte del todo bien sales a trabajar igual y cumples, que a pesar de los miedos, lo intentas siempre, y que, aunque nadie sepa lo que te costó dormir la noche anterior, te levantas cada mañana y sigues".