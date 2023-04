La verdad sobre el árbol de Shakira del que todo el mundo habla Se ha publicado que la artista ha trasladado un cedro de su casa de Barcelona a Miami, sin embargo, esta historia no es del todo cierta

Shakira ya está instalada en Miami. La artista colombiana ha decidido dejar atrás definitivamente no solo su historia con Gerard Piqué sino también su vida en España, para empezar una nueva etapa al otro lado del charco junto a sus hijos Milan y Sasha. Esta semana hemos visto mucho movimiento en la casa familiar que tenían en Barcelona. Primero fue una empresa de mudanzas que se llevó varias cajas y ahora ha sido un árbol, que se ha convertido en el centro de todos los titulares.

- La verdadera razón por la que Shakira ha elegido este momento para irse de España

Loading the player...

Estas imágenes han sido el origen de todo. En ellas puede verse a varios operarios sacando de su jardín un árbol de gran tamaño con la ayuda de una grúa. Las fotos empezaron a circular por las redes sociales y algunos usuarios aseguraron que se trataba de un cedro que la propia Shakira plantó en el Líbano en el año 2018. El árbol tiene mucho significado para la intérprete de éxitos como Te felicito o Monotonía, por eso, decían que había decidido llevaráselo de Barcelona a Miami.

Sin embargo, esta historia no es del todo cierta. Tal y como nos confirman desde la agencia Europa Press, estas imágenes no son actuales sino que fueron tomadas el 8 de noviembre de 2022. En concreto, son de un día después de que se hiciera público que Shakira y Piqué habían llegado a un acuerdo por la custodia de sus hijos para que la cantante se los pudiera llevar a vivir a Miami. Además, al ver las fotos se puede comprobar que no se trata de un cedro sino un olivo.

- Los padres de Shakira abandonan España para reunirse con su hija y sus nietos en Miami

- Cuándo volverá a ver Piqué a sus hijos y quién correrá con los gastos de los viajes a Miami

Tras aterrizar en Miami, la cantante de Waka Waka está en paradero desconocido. Por el momento, no han trascendido los planes que está haciendo con sus hijos o con amigos, compañeros de profesión... Lo que sí sabemos es el lugar en el que Shakira, Milan y Sasha van a empezar su nueva vida. Se trata de una exclusiva mansión situada en North Bay Road, una de las zonas más exclusivas de Miami Beach. La familia tendrá como vecinos a estrellas de la talla de Matt Damon, Jennifer Lopez, Ricky Martin o Cindy Crawford.

Shakira espera poder disfrutar de su día a día con más tranquilidad. Es más, emitió un comunicado para pedir a los medios de comunicación consideración y sensibilidad por la intimidad de sus dos hijos, Milan y Sasha, de 10 y 8 años respectivamente, para que puedan tener "una vida sana y feliz, como todo niño lo merece". "Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares y lúdicas, tal y como ha sucedido cada día en Barcelona", confesó.