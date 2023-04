Los padres de Shakira abandonan España para reunirse con su hija y sus nietos en Miami

Shakira ha comenzado una nueva vida lejos de España. El pasado 2 de abril, la cantante se despedía definitivamente de Barcelona, marchándose junto a sus dos hijos, Milan (10 años) y Sasha (8 años), para iniciar con ellos una nueva etapa en tierras americanas en busca de la felicidad. Una de las grandes dudas era si sus padres finalmente se desplazarían a Estados Unidos con ella, y en qué condiciones. Una incógnita que se ha resuelto, ya que los progenitores de la artista ya han abandonado España.

Hasta el momento se conocía que Shakira ya estaba en Miami con sus hijos. Junto a Tonino,el hermano de la cantante, cogieron un avión en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con destino a su nuevo hogar. Sin embargo, no había información sobre la mudanza de William Mebarak y Nidia del Carmen. No embarcaron todos juntos. Uno de los principales dilemas, y el motivo fundamental por el que no realizaron el viaje en familia, era el complicado traslado de William debido a su delicado estado de salud.

Unas complicaciones que parece ser que se han resuelto. Este miércoles, 12 de abril, una furgoneta de atención sanitaria ha acudido a la casa de Shakira en Barcelona para recoger varias bombonas de oxígeno y aparatos sanitarios de la propiedad. Parece así que la mudanza del matrimonio es definitiva y que William Mebarak y Nidia del Carmen ya no se encuentran en España. Después de varios meses de dudas y tras la negativa de Piqué para que sus hijos cruzaran el charco, al fin la cantante colombiana ha conseguido su objetivo de reunir a toda la familia en su nueva casa de Miami Beach.

La cantante de La Tortura empieza una nueva etapa alejada de las polémicas que les han rodeado desde junio de 2022, cuando la de Barranquilla anunció su separación. A pesar de no encontrarse ya en nuestro país, en los últimos días hay mucho movimiento en su casa catalana. Una empresa de mudanzas ha sido la encargada de recoger las últimas pertenencias de Shakira y dejar el hogar completamente vacío.

La artista aprovechó las vacaciones de Semana Santa para abandonar definitivamente nuestro país. Ha disfrutado de unos días de vacaciones en Los Ángeles, en California junto a sus niños donde han visitado la exposición que hay dedicada a la intérprete de Loba y Estoy aquí por sus 33 años de exitosa carrera en el mundo de la música. Shakira quiso exprimir al máximo estas jornadas de relax y buen tiempo antes de volver a la rutina.

Milan (10 años) y Sasha (8 años) han comenzado este martes, 11 de abril las clases en su nuevo colegio. Una nueva etapa académica en el exclusivo Miami Country Day, un prestigioso centro educativo fundado hace casi un siglo (1938) y considerado como uno de los veinte mejores que hay en el estado de Florida. Tiene un espíritu muy cosmopolita, puesto que suele acoger uno 1.250 alumnos procedentes de cuarenta países distintos. En cuanto al precio de la matrícula, esta oscila de los 33.000 a los 46.000 dólares anuales (de los 30.356 a los 42.315 euros).

