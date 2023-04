Los últimos movimientos en la casa en la que Shakira vivía en Barcelona tras su marcha

Loading the player...

La nueva vida de Shakira ha comenzado. Si el 2022 fue para ella un año de cambios, debido principalmente a su ruptura con Gerard Piqué, en 2023 no se está quedando atrás. El pasado 2 de abril, la cantate se despedía defintivamente de España, marchándose de Barcelona junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, para iniciar con ellos una nueva etapa al otro lado del charco, en Miami. Dejaba atrás, de esta forma, sus años en la Ciudad Condal, así como la que fue, hasta ese momento, su hogar. Pero, aunque Shakira ya no está allí, ha habido movimiento en los últimos días en su antigua casa. Dale al play y no te lo pierdas.

-Carla Pereyra presume de tipazo en República Dominicana, ¿ha estado Shakira con ella?