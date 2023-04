Dani Alves volverá a declarar ante el juez

El futbolista Dani Alves volverá a comparecer frente al juez el próximo 17 de abril. El deportista, que permanece en prisión preventiva acusado de agresión sexual, volverá a ponerse frente a la magistrada que lleva el caso el próximo lunes a petición propia. Prestará de nuevo declaración en la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona para dar su versión de los hechos que se le imputan, sucedidos en la discoteca Sutton en la madrugada del 30 de diciembre, tal y como informa EFE. En sus anteriores declaraciones, el deportista ofreció diferentes versiones acerca de los sucedido aquella noche. Tal y como establece la ley, una persona investigada puede declarar las veces que considere oportunas durante el proceso judicial.

El exjugador del Barcelona ingresó en prisión provisional y sin fianza el pasado 20 de enero, una situación que por el momento no se ha modificado. La Audiencia de Barcelona decidió el pasado 21 de febrero mantenerle en este régimen denegando el recurso de la defensa del deportista, que pedía su puesta en libertad. Continúa así en el módulo 13 de la cárcel de Brians 2, al que fue trasladado desde el centro Brians 1, ubicado en Sant Esteve de Sesrovires a unos 36 kilómetros de Barcelona, para garantizar la seguridad y la convivencia.

Esta será la primera ocasión en la que se podrá ver al deportista, que en mayo cumple 40 años, tras su ingreso en prisión y después de que su mujer Joana Sanz anunciara su separación. El pasado 15 de marzo, a través de una carta de su puño y letra, la modelo anunció la ruptura de su matrimonio. “Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de "por qué" sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta. Siempre estuvo cuando más le necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos”.

Tras estas palabras de su mujer, el deportista respondió con un escrito al que accedió en exclusiva el programa Y ahora Sonsoles en el que manifestaba su tristeza. “En estos difíciles momentos, lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte. Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión. Los hechos de los que se me acusan son ajenos a mí y a los valores que han guiado mi vida: el amor, el respeto y el esfuerzo”. A pesar de su separación, Joana Sanz ha visitado al deportista en prisión para interesarse por cómo se encuentra y no por motivos económicos, tal y como ha dicho en declaraciones a Leticia Requejo de El programa de Ana Rosa.