Joana Sanz explica los motivos de su última visita a Dani Alves tras su separación La modelo ha matizado que no trataron temas económicos, pues no necesita la ayuda del jugador

El pasado 15 de marzo, la modelo Joana Sanz anunciaba con una carta escrita de su puño y letra su ruptura definitiva con el futbolista Dani Alves, que permanece recluido en el centro penitenciario Brians 2 en régimen de prisión provisional sin fianza hasta que se celebre el juicio que tiene pendiente. Poco después de esta misiva, el futbolista escribía otra despidiéndose de su esposa y recordando, con dolor, la historia de amor que compartieron durante ocho años. Un intercambio de mensajes públicos al que siguió la visita de Joana a la prisión este pasado domingo 26 de marzo, un encuentro tras el que la modelo no quiso hacer declaraciones, aunque sí que compartió una reflexión en sus perfiles. Señalaba que había que cuidarse a uno mismo y tomar decisiones sin tener en cuenta la opinión de los demás.

Tras estos últimos acontecimientos, la modelo ha matizado los motivos que la llevaron a visitar a su marido tras haber anunciado su separación. En declaraciones al programa de Ana Rosa, comentó que siempre que pueda irá a prisión para comprobar cómo está el deportista aunque ya no estén juntos como pareja. Ya dijo en una ocasión que no le dejaría solo en un momento como este. Comentó además que no hablaron de dinero puesto que el futbolista y ella no tienen propiedades en común y se casaron en régimen de separación de bienes. Explicó también que la única ocasión en la que trataron temas económicos fue cuando comenzó la investigación del caso por el que se le imputa, pues entonces sí que le pidió, a través de su abogado, que gestionara para ella un apartamento en Paris donde tenía que ir a trabajar.

Dijo además que nunca ha necesitado ayuda económica de su marido pues nunca ha querido abandonar su carrera en las pasarelas. Con respecto a la situación anímica en la que se encuentra, aseguró que está saliendo adelante y que no le corresponde a ella juzgar el caso en el que está envuelto el jugador, pues para eso está la justicia. Esta es la primera ocasión en la que la modelo se pronuncia tras anunciar su separación de Dani Alves, con quien se casó en la primavera de 2016 (volvieron a celebrar su enlace en julio de 2017).

Una dolorosa carta

La modelo tinerfeña anunciaba su decisión de romper con Dani Alves, que sigue en prisión provisional sin fianza tras haber sido acusado de agresión sexual a una joven la noche del 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona, a través de una carta en la que reconocía los duros momentos que había atravesado. “Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de "por qué" sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta. Siempre estuvo cuando más le necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos” señalaba.

En respuesta a esta, el exjugador del Barça, que el próximo mayo cumple 40 años, expresó su tristeza en un escrito al que accedió en exclusiva el programa Y ahora Sonsoles. En estas págines defendió y destacó el rol fundamental que tanto Joana como sus dos hijos, Daniel y Victoria, tienen en su vida. Además, repasó los momentos más especiales que compartió con la modelo durante su relación y ensalzó las virtudes de la maniquí, de 29 años. El deportista continúa ingresado en la cárcel de Brians 2 (antes estuvo en otro centro penitenciario), desde el pasado 20 de enero tras ser acusado de presunta agresión sexual. A pesar de que los abogados que se ocupan de su defensa pusieron un recurso pidiendo su puesta en libertad, el juez lo denegó a finales de febrero por lo que permanecerá en prisión hasta que se celebre el juicio.