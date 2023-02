Joana Sanz desfila para la Madrid Fashion Week en su momento más complicado

Joana Sanz se ha vuelto a subir a la pasarela este sábado por la tarde, y lo hacía en la 77ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid con la firma Lola Casademunt. La modelo canaria y Maite Casademunt, presidenta y directora creativa de la compañía de moda, llevan colaborando juntas desde el año 2017, fecha en que la mujer de Dani Alves lució por primera vez sus trajes. Desde ese momento, ambas mantienen una estrecha relación laboral.

Seis años después de su debut, la marca catalana ha querido tenderle una mano a Joana en uno de los momentos más complicados de su vida tras la reciente pérdida de su madre y el encarcelamiento de su marido. Maite Casademunt dejaba claro que no se trata ni mucho menos de un gesto de oportunismo, ya que su única intención es contar con la maniquí por su faceta profesional y, al mismo tiempo, poder arroparla en este duro trance por el que atraviesa.

Así lo recalcaba este viernes Susanna Griso en su programa, después de que la periodista y presentadora de Espejo Público hubiera tenido la oportunidad de hablar con la reconocida diseñadora sobre dicho asunto. Una ayuda que la bellísima modelo de 29 años agradece porque, tal y como ha confesado ella misma, necesita volcarse en su trabajo en estos días tan difíciles para así "poder volver poco a poco a la normalidad".

Durante el desfile de hoy en la semana de la moda madrileña, Joana Sanz ha lucido dos espectaculares diseños de la firma y compartía la pasarela junto a compañeras de la talla de Nieves Álvarez. Tras finalizar la muestra, Maite Casademunt salía delante del público para recibir un efusivo aplauso tanto de los asistentes como de las propias modelos.

Poco a poco, Joana está retomando su carrera ya que, a sus 29 años, es una cotizada modelo que lleva desfilando desde los 17 cuando participó por primera vez en el concurso Supermodel of The World. A partir de entonces, su trayectoria fue despegando y ha llegado a protagonizar importantes campañas en diferentes marcas de lujo como Jimmy Choo, YSL Beauty, o L’Oréal hair.

Actualmente desfila internacionalmente para compañías como Zuhair Murad Haute Couture, Ralph & Russo Haute Couture, y también es una habitual de todas las pasarelas españolas. Desde hace más de un lustro la hemos visto lucir los modelos de Lola Casademunt, tal y como podemos apreciar en esta imágenes de la Barcelona Fashion Week en distintas ediciones.

La dolorosa pérdida de su madre y el encarcelamiento de su marido, Dani Alves

La modelo perdió a su madre el pasado 12 de enero a causa de un tumor. Fallecimiento que ha sumido a Joana Sanz en una profunda tristeza, como se refleja en esta carta que le escribía hace unos días. "Hoy hace un mes que tuve que tomar la decisión más dificil de mi vida; dejarte ir. Sigo con la sensación de que, al llegar a casa, me vas a recibir con ilusión. Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar… Necesito tu alegría", le transmitía.

"Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo. Tengo mis días más animados pero ese frío interno siempre me acompaña… Y a veces, me rompe en mil pedazos. Me siento sola, ¿sabes? Me dijiste que donde quieras que estés tú ibas a estar conmigo, pero no te siento. Me quedará mucha gente y lo aprecio, pero el amor de madre solo es uno", concluía con gran sentimiento.

Joana ha tenido que lidiar a la vez durante todo este tiempo con el caso que afecta a su marido y mantiene actualmente al futbolista brasileño en prisión. Hace dos semanas, la modelo visitaba por primera vez a Dani Alves en el centro penitenciario de Brians 2 en Barcelona. A su salida de la cárcel, la modelo se mostraba visiblemente afectada y decía de manera tajante sobre su pareja: "No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida", respondió a la prensa. Alves lleva en prisión provisional sin fianza desde el pasado 20 de enero tras ser acusado de una presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona.

