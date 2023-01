El hermano de Dani Alves sale en su defensa: 'Este lío está hundiendo su carrera'

Días después del ingreso en prisión de Dani Alves por una supuesta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona, la familia sigue sin dar crédito a lo sucedido. Sus hijos está devastados, su mujer Joana Sanz desconsolada y el hermano del futbolista le ha brindado todo su apoyo y lamenta que al que fuera defensa del Barça "con una carrera intachable en todo el mundo y este lío en el que se le ha metido está hundiendo su carrera". Ney, como así se llama el hermano del jugador, está convencido de que Alves "cayó en una trampa".

El hermano del futbolista del Pumas de México, club que ahora ha rescindido su contrato, está convencido de que Alves es inocente y él y su familia rechazan la acusación. "Definitivamente haremos todo lo posible para sacar a mi hermano de este esquema demonico-diabólico en el que le metió", añade en una nota enviada al programa Espejo público. "Estamos sufriendo mucho con todo esto, estamos en un juego de ajedrez", considera Ney, que explica que tanto él como sus padres ven 'cosas dudosas' que no se están haciendo bien y que, por todo ello, tanto sus padres como él mismo quieren viajar a España. Sin embargo, el traslado está siendo complicado por el delicado estado de salud del padre de Dani Alves, que está a la espera de una intervención quirúrgica de urgencia.

Junior Alves, otro de los hermanos de Dani Alves, declaró hace unos días sobre el ingreso en prisión de su hermano: "No aguanto más. Pasan los límites. Está prohibido visitarle. No sé qué más hacer. Daremos la vida si es necesario para que salga de este infierno". La exmujer del futbolista y madre de sus dos hijos, Dinora Santana, salió en defensa del jugador: "Dani jamás, jamás, jamás haría esto. Jamás. Te lo digo yo que lo conozco desde hace 22 años y he estado casada con él 10 años". La empresaria señala que los dos hijos del futbolista están completamente devastados: "No he tenido acceso a él. Sé que está triste, pero está bien y haré lo que haga falta para ayudarle. Es un shock para mis hijos, que son adolescentes y lo están pasando muy mal. Su familia está agobiada porque quieren verlo y no pueden acceder a él".

Dani Alves ingresó en prisión provisional sin fianza el pasado 20 de enero tras ser acusado de agresión sexual a una joven el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de la Ciudad Condal. A los pocos días fue trasladado de centro penitenciario a la cárcel de Brains 2 en Barcelona para "garantizar mejor la seguridad y la convivencia". El futbolista brasileño, de 39 años, ha pedido volver a declarar ante la jueza tras ofrecer hasta tres versiones distintas de los hechos y ha solicitado un cambio en su defensa con un abogado especializado en este tipo de casos.