Joana Sanz vuelve a visitar a Dani Alves en la cárcel tras la carta de despedida que le escribió el jugador

Nuevo giro en la particular historia de Joana Sanz y Dani Alves desde que el jugador ingresara el pasado enero en la cárcel acusado de agresión sexual. Este domingo, la modelo tinerfeña ha vuelto a visitar el centro penitenciario Brians 2 de Barcelona, donde se encuentra recluido el futbolista en régimen de prisión provisional sin fianza hasta que se celebre el juicio. La imagen de la maniquí en las instalaciones sorprendía a muchos, pues no se esperaba verla por allí tras los últimos acontecimientos.

El reencuentro de ambos se produce tan solo cuatro días después que se hiciera pública la carta, en tono de despedida, que el defensa brasileño escribió desde su celda a su todavía esposa. Además de ello, era la propia Joana quien anunciaba la semana pasada la ruptura definitiva con su marido a través de un texto que salía de su puño y letra. Por todo ello, ha resultado muy llamativo y ciertamente inesperado su aparición hoy por los terrenos del municipio catalán de San Esteban Sasroviras.

En cualquier caso, la modelo de 29 años ya ha visitado al ex del FC Barcelona en varias ocasiones tras la primera vez que tuvo lugar el pasado 5 de febrero. De esta forma, se han podido ver con un vis a vis o mantener una conversación a través del cristal a lo largo de unos cincuenta minutos. En esta ocasión, preguntada por la prensa a su salida del centro, Joana Sanz evitaba hacer cualquier tipo de declaración mientras iba acompañada una vez más por Bruno, amigo íntimo de Dani Alves.

De momento se desconocen los detalles o los motivos de esta visita, si bien cabe recordar las palabras que pronunció en su día la propia maniquí a las puertas de la prisión: "No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida", comentó entonces sobre su intención de seguir apoyando como fuera al hombre con el que pasó por el altar en la primavera de 2016. Este jueves, Joana volvía a compartir una reflexión con sus seguidores sobre el estado anímico por el que atraviesa.

"La sensación de que te ahogas, de que duele tanto que no quieres más ese dolor interno, de que necesitas exteriorizarlo como una herida para poder curarlo… Pero no se puede", se lamentaba. "Lo único que puedes hacer es llorarlo, aceptarlo y superarlo. Haz por ti, en lo que te hace sentir bien, en lo que te hace salir del bucle de tristeza. A mí me ha servido de mucho apoyo mis amig@s, mi familia, mi entrenador, las personas que trabajan conmigo, mis animales y por supuesto mi psicóloga", subrayaba.

Aconsejaba entonces la importancia de "fortalecer tu cuerpo y tu mente, aunque no tengas ganas de nada, tú puedes. Tienes mucho que hacer en esta vida, no te dejes morir, no te dejes vencer por las adversidades. Llora, enfádate, baila, ríe… Haz lo que sientas en el momento. Hablarán de que lo hiciste bien o mal, que no te importe, que no te afecte la opinión de lo ajeno a los que han vivido cada momento contigo. Quiérete, porque tú eres la única persona con la que estarás el resto de tu vida", concluía.