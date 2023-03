Primeras palabras de Joana Sanz tras anunciar su ruptura con Dani Alves: 'Hay que seguir adelante'

Menos de una semana ha pasado desde que Joana Sanz confirmara su ruptura con Dani Alves. Lo hizo el miércoles 15 de marzo a través de una carta escrita de su puño y letra en la que quiso reflejar la actualidad de una parte de su intimidad tras atravesar unas semanas muy duras, tanto en lo sentimental como en lo personal. Ahora, la modelo natural de Tenerife ha ofrecido sus primeras declaraciones desde la publicación de aquellas líneas cargadas de dolor. Lo ha hecho a su llegada al aeropuerto de Barcelona, ciudad donde tiene su residencia habitual: "Hay que seguir adelante", ha comenzado diciendo a los micrófonos de Europa Press.

VER GALERÍA

La maniquí de 29 años ha regresado este martes de un paradisíaco viaje a su isla natal en el que ha desconectado y ha estado acompañada de su amigo Juan Castañeda, estilista de profesión, con el que ayer mismo disfrutó de una jornada gastronómica en el galardonado restaurante Etéreo. Lo ha hecho en solitario y con una expresión relajada, que evidencia su gratitud por las oportunidades y las lecciones de la vida, "por más difíciles que sean", y la fortaleza de la que ha echado mano para arrancar una nueva etapa, como señalaba en la misiva. "La vida sigue, nadie se muere", ha continuado expresando, al tiempo que ha dado una respuesta afirmativa cuando le han apostillado "y menos de amor".

En esta aparición, Joana también ha vuelto a remarcar que está completamente inmersa en su faceta profesional, lo cual le hace sentir feliz y orgullosa: "Las mujeres facturan", ha agregado, haciendo un evidente guiño a la canción de Shakira y Bizarrap. Además, cuando le han preguntado por las declaraciones que la familia del futbolista brasileño de 39 años ha ofrecido recientemente sobre ella, en las que tanto la madre de este como su hermano han cargado contra Joana, ha asegurado que no está pendiente de eso: "Yo no miro esas cosas, bastante tengo yo con mi vida".

Joana Sanz pone tierra de por medio con Dani Alves: rumbo a un nuevo destino con la mejor de sus sonrisas

VER GALERÍA

Joana Sanz desfila para la Madrid Fashion Week en su momento más complicado

En cuanto a si valora la posibilidad de volver a enamorarse, Joana ha sido muy tajante: "¡Esto es ya lo que me faltaba! Tengo cinco perros divinos, estupendos y maravillosos", ha dicho contundente al respecto. Unas palabras que llegan para confirmar que su decisión es firme y en las que ha aprovechado para recordar que, como ya anunció hace tiempo, cualquier comunicado importante que tenga que dar, lo dará a través de su perfil, en el que está a punto de alcanzar el millón de seguidores. "Tengo mi Instagram estupendo para eso. Benditas redes sociales", ha concluido.

VER GALERÍA

La carta en la que Joana Sanz anunció su ruptura con Dani Alves

"Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de "por qué" sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta. Siempre estuvo cuando más le necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos.

Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, soy increíble. Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí, a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida".