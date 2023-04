Las claves de la polémica en la que se ha visto envuelto Pelayo Díaz a raíz de su último estilismo

Pelayo Díaz se ha visto envuelto en una polémica que surgió a raíz de la publicación de las fotografías de su último estilismo. En las imágenes que él mismo compartió en su perfil social aparece enfundado en unas ceñidas mallas ciclistas de color blanco, un llamativo outfit que combinó con un bolso de firma de lujo y que despertó multitud de reacciones. De entre todas ellas, una en particular hizo que detonara y alzara la voz en contra de la usuaria que la había emitido, que compartió una de las imágenes del outfit del asturiano junto a un "NO" en letras mayúsculas. Repasamos cronológicamente las claves del enfrentamiento entre el influencer y la internauta, que está en boca de todos.

Todo comenzó a inicios de esta semana, cuando el estilista, que ha fichado como jurado de la nueva edición de Sálvame Fashion Week, publicó cuatro imágenes del controvertido outfit en su cuenta, en la que ha superado la barrera del millón de seguidores. El post tardó poco en acumular decenas de comentarios de distintos tipos, tanto alabando su gusto como criticando la combinación. Pero fue la historia temporal que compartió la mencionada usuaria, en la que se leía únicamente la palabra "NO" para dar una opinión a título personal sobre su look, la que hizo enfadar al televisivo, algo que él se encargó de exponer públicamente: "Chicos, no seáis haters. No os creáis que es lo que mola. Nadie quiere un hater en su empresa. Nadie quiere un hater como empleado. Nadie quiere oírte quejándote y rajando todo el día. Eso solo habla de ti, de tus inseguridades", expresó en referencia al monosílabo.

Pelayo, que indagó en el perfil de la chica y comprobó que tenía una profesión con ciertas similitudes a la suya, agregó que su reacción "habla de que no te gusta tu trabajo, en el cual no te va muy bien porque, recordad: la gente con éxito no tiene tiempo para estas cosas. La gente con éxito está siempre o trabajando o en St. Barth. Y si no sabes lo que es St. Barth entonces deberías estar currando, no odiando. Besitos", apuntó, al tiempo que remarcó su intención de no ignorar comentarios como este como ha hecho en otras ocasiones porque quiere "exponer los bullies que hay en esta industria".

Después de ofrecer su punto de vista ante lo que él considera una "vergüenza", la usuaria reaccionó a las palabras de Pelayo escribiéndole "dedícate más tiempo", un mensaje al que agregó el emoticono de un corazón rojo. Rápidamente el creador de contenido, que el próximo mes de junio soplará las velas de su 37 cumpleaños, replicó: "Dedícate más tiempo, publica la tía. Sí, el tiempo que vas a dedicar a buscar un trabajo nuevo a partir de mañana".

Por su parte, la usuaria, que no respondió a esas últimas declaraciones del influencer, ha agradecido el apoyo recibido en las últimas horas, en las que su opinión personal ha copado incluso minutos en televisión y cantidad de titulares. "Gracias a todos por vuestro apoyo. Nos habéis animado a seguir", ha escrito desde el perfil de uno de sus proyectos profesionales, un texto que precede al "gracias" que ha emitido en su cuenta personal.

Pelayo, que ha hecho una visita al plató de la cadena donde ha hecho varios trabajos, ha aclarado que lo que le ha indignado no es la opinión de la internauta, pues es consciente de que se expone a ello. Lo que le ha dolido es el hecho de que esta le etiquetara para que lo viera y reaccionara y que, aun teniendo una profesión de su misma industria, haya "tirado por tierra" su labor. "Que una persona esparza odio de esta manera... Porque lo hace para que comience una ola de odio, que es en lo que se está convirtiendo Instagram", ha dicho en Ya es mediodía, donde ha terminado reconociendo que se siente muy desprotegido en redes sociales.

