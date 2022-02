Andy McDougall descarta una reconciliación con Pelayo Díaz: 'Es triste, pero hay que aceptarlo'

Tras romper su relación el pasado mes de noviembre, Pelayo Díaz y Andy McDougall decidieron tomar caminos por separado, pero sin perder la amistad que un día les unió. De hecho, tanto el estilista asturiano como el empresario argentino aseguraban después de la ruptura que se llevaban mejor que antes, recalcando siempre lo mucho que se quieren. A pesar de no estar juntos, los dos siguen siendo muy buenos amigos. Tanto es así que Andy ha tenido que pedirle consejo a su exmarido sobre el look que tenía que llevar a la fiesta de cumpleaños de su amiga Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla. Antes de entrar a la celebración, McDougall ha contado a los medios de comunicación cómo es su relación actual con Pelayo Díaz.

Con una sonrisa, Andy McDougall se paraba para hablar con los periodistas que esperaban a la puerta del lugar del festejo. Tras unos meses complicados debido a la ruptura con Pelayo Díaz, el empresario argentino vuelve a estar abierto al amor, aunque por el momento prefiere estar como está ahora, soltero: "Mi corazón está abierto. Está muy contento solo así que voy a seguir así por ahora". Respecto a una posible reconciliación, Andy McDougall ha sido más tajante que nunca: "Él lo dejó claro porque ya me contó. No va a haber reconciliación, nos súper queremos, pero la relación de pareja se terminó, lamentablemente. Es triste, pero hay que aceptarlo. Es triste porque uno tiene recuerdos, melancolía... pero los recuerdos hay que tomarlos como lo que son, recuerdos bonitos y a seguir la vida", expresaba con pena.

Somos vecinos, nos llevamos súper bien. De hecho, ayer estuve tomando un café, vino a mi casa con el perro porque él se va de viaje a la playa a divertirse, a relajarse... y yo me quedo con el perro estos días", aseguraba McDougall sin perder la sonrisa. Además, daba la clave para todas aquellas parejas que se están planteando una separación y que quieran terminar bien, poniendo como ejemplo su caso: "Si se quieren separar, se pueden llevar bien. Me parece que la clave de llevarse bien es que ninguno de los dos quedó con el corazón roto. Porque la relación se fue desgastando mientras estábamos ahí mismo y al final pasó esto. Pero nos queremos mucho", recalcaba, asegurando que aún mantenía relación con los amigos de Pelayo: "Son sus amigos, pero yo me sigo escribiendo".

Andy McDougall y Pelayo Díaz terminaron su relación de forma amistosa el pasado mes de noviembre, tras tres años de matrimonio. El estilista presentó al empresario argentino a finales de 2017 y al año siguiente dieron el paso de casarse. Pero en noviembre de 2021 el amor se acabó y lo comunicaron a través de sus perfiles públicos. Los protagonistas no tardaron en pronunciarse, pero siempre con buenas palabras del uno para el otro y viceversa. A día de hoy, tanto Andy como Pelayo emprenden caminos por separado, pero siempre hablando bien de lo que fue su relación y de los cuatro años que estuvieron juntos.

