Pelayo Díaz: 'Tenemos que concienciar a la gente para que compre menos, pero mejor'

Es uno de los españoles más internacionales de la industria de la moda y su multidisciplinar currículum tiene parte de la responsabilidad. Pero su trabajo como estilista, diseñador y colaborador de televisión son solo algunas de las piezas que explican la influencia de Pelayo Díaz; su estilo vistiendo y la simpatía y cercanía que transmite -vía redes pero también en persona- son otras bases del éxito de este astuariano que ha dado la vuelta al mundo trabajando para firmas de referencia de cabecera como McQ Alexander McQueen, Loewe o Louis Vuitton. Ahora, tras el éxito de su primera colaboración, presenta una segunda colección cápsula con una de las firmas del momento en España, The Extreme Collection, Premio Nacional de Moda 2020 a la mejor Industria Textil y de la Confección. En el marco de Madrid es Moda, una iniciativa que aboga por la moda sostenible y slow, hablamos con Pelayo Díaz y con Jorge García, CEO de The Extreme Collection, sobre esta alianza que se consolida en uno de los momentos más complicados de la moda.

HOLA.com: ¿Qué supone lanzar esta colección en este momento en el que tantos diseñadores han tenido que parar su trabajo?

PELAYO DÍAZ: Ya es de por sí un orgullo que una firma como The Extreme Collection confíe una primera vez, pero que lo haga una segunda vez... Y además verles luchar por que salga adelante con todos los impedimentos y dificultades que hemos atravesado estos meses, es todo un honor.

¿Cómo nació la colaboración con The Extreme Collection? ¿Qué debe tener una firma para que trabajes con ella?

Jorge García me llamó para reunirme con ellos y hablar de una posible colaboración. Después de escuchar el amor, el cuidado y la artesanía con la que llevan trabajando tantos años me pareció una oportunidad de oro para explorar las posibilidades de la firma. Además desde el primer momento me dieron total libertad creativa y confiaron en mi visión, algo que para mí es indispensable a la hora de plantearme trabajar con alguien.

¿Qué aporta una americana tan especial como estas a un look?

Una blazer o una chaqueta especial es como nuestro escudo, nos arma, nos empodera y también habla de nosotros antes de que digamos nada. El color, los materiales que elijamos, incluso el largo de la manga... Todo da pistas sobre quiénes somos o lo que nos gusta. Además puede convertir un look casual en un look de noche, o una aburrida combinación en todo un statement.

¿Cuál es la etapa que más disfrutas del proceso creativo?

Dibujar. Sin duda cuando me siento en la mesa con papel en blaco y rotulador negro es mi momento favorito. Me pongo las canciones con las que esté obsesionado en ese momento o una película que me guste de fondo y me paso horas. Aunque he de decir que cuando me llaman para decirme que los primeros prototipos han llegado y subo las escaleras de la tienda siento escalofríos. Cuando ves materializado algo que salió de tu cabeza y plasmaste en papel, es un momento único.

¿Qué icono de moda o celebrity te gustaría ver con uno de tus diseños?

Sería un sueño ver a Kate Moss con uno de mis diseños, nos conocimos el año pasado en una cena en Château de Saran y me quedé aún más prendado de ella, fue muy amable. Pero sinceramente me hace muchísima ilusión cuando veo a una mujer por la calle con una de mis chaquetas o cuando recibo sus fotos a través de las redes.

La moda está siendo una industria muy afectada por la pandemia, por partida doble: por un lado, como otros sectores, ha estado meses parada; por otro, hay una tendencia hacia una compra más consciente y sostenible (y a comprar menos, por lo tanto). ¿Crees que esta tendencia por el slow fashion permanecerá para siempre?

Que haya una tendencia más consciente y sostenible es algo que la industria necesitaba, y tenemos que seguir concienciando a la gente para que compre menos, pero que compre mejor. Que inviertan en piezas duraderas, bien hechas, que puedan usar durante muchos años y no en trapitos de temporada que se desintegran con el primer lavado y que, consecuentemente, tiramos a la basura.

¿Crees que los desfiles y las Semanas de la Moda, tal y como los conocíamos hasta ahora, desaparecerán? ¿Por qué?

Las Semanas de la Moda no desaparecerán, son necesarias para estructurar una industria multimillonaria y su desaparición significaría una crisis económica inimaginable. Lo que sí creo es que a nivel creativo las marcas tendrán que demostrar su creatividad e ingenio también a través de cómo mostrarán sus colecciones ya que el formato desfile sí que se está quedando un poco obsoleto.

¿Cómo afectaría la desaparición de las Fashion Weeks al trabajo de influencers y estilistas?

Creo que los influencers son los que más se han adaptado a las circunstancias durante esta primera crisis del COVID (han creado contenido, entretenido a la gente, ayudado a recaudar fondos para hospitales y fundaciones…), y que si en un hipotético caso las semanas de la moda desaparecieran, no lo haría la necesidad de las marcas de contar con los influencers para llegar a su público final y generar ventas. Eso no cambiaría, de hecho, sin el escaparate que para las marcas significa una fashion week, la inversión con influencers sería aún mayor.

Un premio a 30 años de artesanía... que tendrá que esperar

Aparte de los desfiles -cuyo aforo es ahora tan limitado que amenaza con hacerlos desaparecer en pro de las presentaciones en streaming-, toda clase de eventos han sido modificados o reprogramados desde que llegara la pandemia. Es el caso de la entrega de los Premios Nacionales de Moda, que estaba programada para el próximo 17 de septiembre pero ha sido pospuesta (de forma indefinida por el momento). En esa gala, The Extreme Collection iba a recibir, tras 30 años de historia, el Premio Nacional de Moda 2020 a la mejor Industria Textil y de la Confección; un título que Jorge García, CEO de la firma, esperaba con ilusión pero que, afirma, prefiere recibir cuando verdaderamente pueda celebrarlo.

HOLA.com: ¿Qué supone recibir el premio Nacional de Moda, sobre todo en este momento tan complicado para la industria?

JORGE GARCÍA: Un gran orgullo y por supuesto un soplo de ilusión en estos difíciles momentos. En nuestra empresa no hay un gran protagonista, pues somos un equipo y todo es fruto de un trabajo coral. Toda la familia que forma parte de The Extreme Collection está ilusionada con este gran premio, pero sobre todo nuestro agradecimiento es para nuestras clientas, pues ellas son las que han apostado durante 30 años por nuestra firma, y ese es nuestro mayor premio.

¿Cómo enfrentáis en The Extreme Collection la crisis generada por la pandemia?

Nosotros afrontamos la crisis del Covid como un reto, una prueba de resistencia. Hemos tenido que tomar medidas que no nos han gustado para poder dar salida a los stock que no podían venderse a través del canal multimarca, franquicia o en nuestras propias tiendas fÍsicas, pero siempre hemos tenido la vista puesta en el futuro. Sabemos que esta crisis es coyuntural, pero afortunadamente nosotros a nivel estructural y financiero estábamos fuertes. Creemos que esto será sólo un paréntesis temporal y ya estamos planteando retomar los planes de internacionalización que hemos tenido que dejar aparcados.

Y a pesar de la situación, habéis podido presentar esta cápsula de la mano de Pelayo. ¿Por qué le elegisteis para una primera colaboración y, ahora, una segunda ?

Conocíamos a Pelayo de la colaboración que hicimos con Davidelfin, en aquel entonces Pelayo era el director creativo de la colección de bolsos de David, siempre hemos admirado su trabajo y nos parece un referente en diseño y estilo. Sabíamos de su formación y trayectoria, y desde el primer momento entendimos que Pelayo podía aportar una visión moderna y vanguardista a la firma. Tras la primera colaboración y la gran acogida que tuvo entre nuestras clientas, no dudamos que tenía que haber una segunda... y habrá una tercera colección cápsula con Pelayo Diaz.

¿Por qué habéis decidido presentarla en el marco de Madrid es Moda y no en Mercedes Benz Fashion Week Madrid?

Ambas plataformas son complementarias e igual de válidas, pero entendemos que, en estos momentos y especialmente para presentar una colección cápsula, Madrid es Moda era el escenario perfecto con el concepto "see now, buy now”. Estamos muy contentos y agradecidos con el trabajo que han realizado Pepa Bueno y su equipo de Acme de la mano de Natalia Bengoechea y Rosalia Cogollo.

Madrid es Moda apuesta por el slow fashion como máxima. ¿Consideras que la moda lenta es el futuro o solo una tendencia que en unos pocos meses o años pasará?

Nosotros llevamos 30 años apostando por el slow fashion, pues somos artesanos y no entendemos la moda de otra manera. Para nosotros el slow fashion es pasado, presente y futuro, es nuestra esencia.