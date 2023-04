La actuación más difícil de la actriz Laura Benanti (Gossip Girl): perdió a su bebé mientras cantaba en un crucero

La artista Laura Benanti, conocida por sus papeles en la pequeña pantalla en títulos como Supergirl y el reciente remake de Gossip Girl, ha afrontado sin duda uno de sus momentos personales más complicados. La propia actriz, que también es cantante, ha compartido la difícil situación que atravesó hace unos días cuando sufrió un aborto espontáneo mientras cumplía con sus compromisos profesionales. “El lunes 3 de abril actué en el escenario para 2000 personas mientras sufría un aborto espontáneo. Sabía que estaba pasando. Empezó lentamente la noche anterior” explicó, refiriéndose a la actuación que protagonizó en el crucero The Broadway Cruise que hacía el trayecto desde Nueva York a las Bermudas. Por desgracia no es la primera vez que se enfrenta a este dolor, pues ya le había ocurrido antes.

“Si hubiera sido nuestra primera pérdida o la segunda no habría sido capaz de continuar, pero desafortunadamente el dolor y vacío de perder a un bebé no me resulta extraño. Esta vez lo recorrimos junto a algunos de los seres humanos más amables y amorosos con los que jamás tendré el honor de compartir espacio” dijo, agradeciendo a quienes la acompañaron en el terrible trance. “Gracias a mi banda por tenerme, incondicionalmente, en sus corazones, y al equipo por trabajar tan duro para hacerme sentir lo más cómoda posible. Gracias a mis amigos y compañeros artistas por unirse a mí y adaptarse tan amablemente a mis necesidades” detalló. Dirige además unas palabras a su marido y a sus suegros, sus grandes apoyos en estas circunstancias.

“Estamos desconsolados, pero superaremos esto juntos como nosotros, y muchos otros, hemos hecho antes. Comparto todo esto, no para ganar simpatía o atención, sino para recordar a las personas y familias que han sufrido y sufrirán así, que no hay vergüenza en este tipo de pérdida. Que no estás solo. Y para recordármelo a mí también” apuntó. También dedicó un tierno mensaje a “esa pequeña alma” a la que agradeció que la eligiera “como su hogar, aunque fuera por poco tiempo”.

Laura Benanti está casada desde 2015 con Patrick Brown con quien tiene dos hijas. Anteriormente estuvo unida a Chris Barron, el cantante principal de Spin Doctors (se separaron en 2006, un año después de casarse), y al artista de Broadway Steven Pasquale (se divorciaron en 2013). La carrera de la artista comenzó en Broadway en 1998 como suplente de María en The sound of music con solo 18 años. En su primer papel como miembro del elenco original en ¡Columpio!, obtuvo una nominación al Tony, un galardón al que ha aspirado hasta en cinco ocasiones (se llevó uno en 2008 por Gypsy). Ha compaginado su carrera en teatro con papeles en series de televisión como Nashville, Supergirl y Gossip Girl, donde interpreta a Kiki Hope, madre de Audrey Hope.