La confesión más dura de Sharon Stone: 'Perdí nueve hijos por abortos espontáneos' La actriz ha lamentado que las mujeres no tienen dónde hablar sobre esta dura pérdida

Sharon Stone se ha sincerado sobre uno de los momentos más complicados de su vida. La actriz, que recientemente ha cumplido 64 años, ha confirmado que antes de convertirse en madre por adopción, sufrió hasta nueve abortos. Una impactante confesión por parte de la que fue una de las intérpretes más cotizadas en la década de los años noventa: “Nosotras, como mujeres, no tenemos un foro para discutir la profundidad de esta pérdida. Perdí nueve hijos por abortos espontáneos”.

Ha sido gracias a un reportaje de la revista People, centrado en la bailarina de origen neozelandés y australiano, y participante en el programa Dancing with the Stars, Peta Murgatroyd. La artista comentó en la publicación cómo había tenido que afrontar la pérdida de un bebé mientras que su pareja, Maks Chmerkovskiy estaba en Ucrania. Al conocer su historia, Sharon Stone ha querido sincerarse sobre lo que supone un duro golpe como este. "No es poca cosa, ni física ni emocionalmente, pero nos hacen sentir que es algo que debemos soportar solas y en secreto con una especie de sensación de fracaso, en lugar de recibir la compasión, la empatía y la sanación que tanto necesitamos", ha escrito la actriz.

A pesar de ser una de las figuras más destacadas del mundo del cine, Sharon Stone no ha tenido una vida fácil. Ella misma narró algunos de los episodios más complicados a los que se ha tenido que enfrentar a lo largo de los años en sus memorias, La belleza de vivir dos veces. Entre las cosas que contó la intérprete se encontraban detalles como que de pequeña estuvo a punto de morir por un rayo, que su abuelo abusó de ella y que casi se muere tras una fuerte caída mientras montaba a caballo. En el año 2001 sufrió un derrame cerebral cuyas secuelas derivaron en una fuerte depresión, de la que consiguió salir a base de tiempo y esfuerzo.

No es la primera vez que Sharon Stone habla sobre este tema. En el año 2009, en una entrevista con la revista Prestige declaró lo complicado y traumático que había sido para ella haber perdido a dos hijos en el quinto mes de gestación. Según ella misma aseguró, fue algo horrible, un trauma que no se puede superar.

Aunque ha tenido nueve abortos, Sharon Stone es madre de tres hijos adoptivos. En el año adoptó a Roan con su segundo marido, el periodista Phil Bronstein. El joven tiene ya veintidós años. Más tarde, ya en solitario, la actriz adoptó a Laird Vonne y Quinn Kelly, de diecisiete y dieciséis años de edad respectivamente. Sus tres hijos son de origen estadounidense. En la actualidad, la intérprete reside con sus hijos menores y no se le conoce pareja. La última persona de la que se tuvo noticia fue de Angelo Boffa, un empresario de origen italiano casi veinte años más joven que ella, con el que fue vista en Miami en el año 2018.