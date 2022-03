Una aplicación de citas bloquea el perfil de Sharon Stone tras creer que era un 'fake'

Buscar pareja se ha convertido casi en una "misión imposible", incluso para Sharon Stone. La sex symbol de los 90 decidió abrirse un perfil en la aplicación de citas Bumble, pero horas después de registrarse su perfil fue eliminado. ¿El motivo? La app pensó que era falso después de recibir varios mensajes informando de que alguien estaba intentando hacerse pasar por la intérprete. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, quien se escondía detrás de ese perfil era la propia Sharon y así lo hizo saber públicamente.

VER GALERÍA

"Me he metido en @Bumble y he visto que han cerrado mi cuenta. ¡Algunos usuarios han denunciado que la del perfil podría no ser yo! ¿no estaréis incluyéndome? Dejadme volver a la colmena" denunciaba públicamente la protagonista de Instinto Básico. Tras ese mensaje, la actriz no solo recibió decenas de mensajes de fans, a quienes les llamó exageradamente la atención que su ídolo tuviera que recurrir a este tipo de aplicaciones, sino que también fue la destinataria de un mensaje de la propia directora de la app, Clare O'Connor, quien respondió a Sharon Stone confirmando que su perfil estaba desbloqueado: "¡Puedes volver a Bumble! Gracias por esperar y deseamos que encuentres a tu amor".

VER GALERÍA

La última conquista de la actriz, que el 10 de marzo cumplirá 62 años, fue Angelo Boffa, un empresario italiano de 42 años, con el que la actriz tan solo mantuvo nueve meses de noviazgo, que llegaron a su fin en octubre de 2018. Y es que Sharon no ha tenido demasiada suerte en el amor.

La actriz ha estado casada hasta en tres ocasiones. La primera vez en 1984 cuando pasó por el altar con el director y productor Michael Greenburg, en 1984. Sin embargo, tras tres años de convivencia acabarían firmando el divorcio en 1990. Después decidió dar una nueva oportunidad al matrimonio y se casó con el productor de televisión William J. MacDonald, pero tampoco tuvo suerte y al año siguiente se separaron. Llegó a comprometerse, anillo incluido, con Bob Wager, el segundo asistente de dirección en su película Rápida y mortal, sin embargo, su historia no llegó a nada y la intérprete acabó devolviendo el anillo. Su tercer matrimonio fue el más largo, seis años, y fue con el periodista Phil Bronstein, con quien adoptó a su hijo Roan, de 19 años. La actriz tiene otros dos hijos adoptivos: Laird, de 14, y Quinn, de 13.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.