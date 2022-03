Nuevo golpe para Sharon Stone tres meses después de la muerte de su sobrino

Sharon Stone no gana para disgustos. Apenas tres meses después de la muerte de su sobrino, la protagonista de Instinto básico vive con gran preocupación el último ingreso hospitalario en su familia. La madre de la actriz, Dorothy, de 88 años, ha sufrido un derrame cerebral y la intérprete ha pedido a sus fans que recen por ella, ya que su estado de salud es muy delicado y su vida corre peligro. Su evolución no es fácil de predecir en estos momentos y por ello la artista ha publicado una foto de su mamá con la que ruega a sus seres queridos que "dediquen una oración a Dorothy Marie Stone, mi mamá, que sufrió un nuevo derrame agudo esta noche. Muchas gracias".

-Fallece el sobrino de Sharon Stone con tan solo 11 meses

VER GALERÍA

La reacción de sus amigos y compañeros de la meca del cine no se ha hecho esperar. Andie McDowell, Kate Walsh, Octavia Spencer, Mira Sorvino, Jeremy Renner, Linda Evangelista, Michelle Williams y un sinfín de estrellas se unían a las oraciones de Stone y enviaban toda su fuerza y apoyo a la actriz, que también sufrió un epiosodio de similares características hace veinte años. Sharon Stone sufrió un derrame cerebral, tal y como ella misma contó: "Fue más que un ictus", ya que "se produjo una rotura de mi arteria cerebral izquierda y tuve una hemorragia durante nueve días". Un episodio que la dejó graves secuelas. "Tuve pérdida de memoria, a corto y a largo plazo. También perdí audición en parte del oído izquierdo y tenía problemas de tartamudez. Además, no sentía la pierna izquierda desde la cadera hasta la rodilla. Tuve que volver a aprender a andar, a hablar, a leer y a escribir. Fue casi empezar de cero", revela en su biografía, La belleza de vivir dos veces.

-La increíble reacción de Sharon Stone cuando Joaquín le regala una camiseta del Betis

-Sharon Stone, expareja de Steve Bing, devastada tras su muerte: 'Era una persona complicada'

La salud de su madre, Dorothy, lleva siendo muy delicada desde hace años. Ha sufrido dos ataques cardíacos, lleva cinco stents, le implantaron un marcapasos hace poco más de un año y también padeció un ataque cerebrovascular de similar gravedad al que ha sufrido, que estuvo a punto de costarle la vida. La actriz de Casino, Rápida y mortal y El especialista nuevamente ha volcado todos sus esfuerzos para que su madre vuelva a superar este difícil trance.

VER GALERÍA

El pasado año su hermana pequeña, Kelly, que ahora tiene 60 años, tuvo que ser ingresada en el hospital tras dar positivo de coronavirus. La actriz de Instinto básico fue la encargada de revelar su grave diagnóstico y pedía encarecidamente el uso de la mascarilla. "Mi hermana Kelly, que ya tiene lupus, ahora tiene Covid-19. Esta es su habitación en el hospital. Uno de vosotros que no usaba mascarilla hizo esto”, señaló la actriz, que asegura que su hermana solo salió de casa únicamente para lo esencial. "El único lugar al que fue ella es a la farmacia, pero no tiene un sistema inmunológico fuerte. Tampoco hay pruebas en su condado a menos que tenga síntomas, y luego hay que esperar cinco días para obtener los resultados". Recordemos que Sharon Stone luchó como nadie por su hermana cuando ésta, a los veintinueve años, sufrió un grave accidente. Hasta el punto de que Kelly dijo: "Fue el espíritu de Sharon lo que me hizo recuperarme". Por suerte se recuperó del covid, pero Sharon Stone vio como este virus se llevaba a dos de sus seres queridos: su abuela y su madrina "murieron de coronavirus".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.