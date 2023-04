La emotiva carta de despedida de Julián Contreras Jr. a su gato que acaba de morir

Julián Contreras Jr. está pasando por uno de sus peores momentos. El hijo de Carmina Ordoñez ha anunciado la muerte de su gato, Elliot, a quien estaba muy unido. Prueba de ello son la cantidad de imágenes que compartía habitualmente con su mascota en su perfil público. La triste noticia la ha anunciado con una emotiva carta, en la que habla de cómo ha sido su relación con él y el profundo vacío que le deja en su interior. "Llega un día que no se parece a ningún otro. Son esas fechas que se convierten en cicatrices del alma. Se quedan en nosotros como los círculos de vida en el tronco de un árbol que cae por el paso del tiempo", comienza escribiendo.

"Uno de esos días fue la primera vez que te sostuve entre mis brazos. Me miraste con esos ojos infinitos y llenos de curiosidad, dispuestos a descubrir el mundo que te rodeaba. Todos me decían que te cuidase mucho, pero solo porque no sabían que eras tú quien me cuidaba a mí", continuaba el desgarrador mensaje. Julián Contreras Jr. ha dejado claro que Elliot era quien más le ayudaba en su día a día: "Quien me enseñaba, me consolaba y guiaba mis pasos. No imaginas cuánto te debo... Has sido la historia de amor más bella que he vivido. Mi inspiración inagotable. Yo, que me echo alcohol en las heridas para sentir que estoy vivo, solo tenía que oler tu piel cada mañana y escuchar tus ronroneos cada noche", confesaba el que fuera concursante de Gran Hermano VIP.

Ante este desgarrador hecho, Julián solo espera volver a reunirse con su mascota allá donde esté: "No puedo decir que fuiste mi amigo o mi hijo. Tampoco un compañero. Porque no hay una etiqueta, por cariñosa y afectiva que sea, para quien nos da un motivo de vida y nos saca de las tinieblas. Todo eso y más hiciste tú por mí. Tanto. Tantas veces. Desinteresada e incondicionalmente, como lo ha sido tu amor. Espérame, porque algún día estaré a tu lado. Ilumina el cielo para que te encuentre cada noche, porque nunca dejaré de pensar en ti mirando a las estrellas como hacíamos juntos".

El hijo de Carmina Ordoñez terminaba la carta dedicándole más palabras de amor: "Has entrado en el corazón de muchas personas que te han querido. Algunas, ni siquiera te sostuvieron alguna vez en brazos y eso solo lo consiguen las almas grandes. A los que sí te conocieron, tu pérdida les resulta muy dolorosa. Por eso esta imagen que tan bien captura nuestra esencia: tú en mis brazos y yo sonriendo por tenerte. En simbiosis, mi pequeño marcianito. Te vas, amor. Pero te quedas porque formas parte de mí. Te amo... Siempre y para siempre", escribía con mucha tristeza.

La petición de ayuda económica

La angustia que ha vivido el hermano menor de Cayetano y Francisco Rivera salía a la luz hace tan solo unos días, cuando, desesperado, suplicaba a sus seguidores una ayuda económica o un donativo para hacer frente a un pago de una operación importante para Elliot. A raíz de esta petición para salvar a su gato, Contreras se llevaba numerosas críticas, a las que el propio escritor y youtuber no dudaba en contestar: "Esto nunca fue un juego. Y quienes han actuado como si lo fuese, os remito a vuestra conciencia. Si disponéis de ella. Mi tiempo es para todas aquellas personas que me habéis escrito cada día, que estáis colaborando en su bienestar y habéis demostrado ese amor incondicional por los animales", zanjaba. Sin embargo, y con mucha tristeza en su corazón -tal y como ha mostrado con la carta-, los múltiples tratamientos no han impedido la muerte de Elliot.